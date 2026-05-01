"Egy pénzégető gép az a nő" - durva vita az új kabinetről

A Nyílt Sisak legújabb adásában Gulyás Anita az új kormány felállásáról és a feltételezett vagyonkimentés ügyéről beszélgetett vendégeivel: Schiffer András ügyvéddel, Magyar Dávid rádiós műsorvezetővel, Tóth Máté energiajogásszal, valamint Zagyva György Gyulával, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom társelnökével, írja a Magyar Jelen.

Górcső alatt Magyar Péter kabinetje

A 16 tárcából álló struktúra komoly vitákat generált: a vendégek szerint a névsor több ponton is kérdéseket vet fel a szakmaiságot és az irányvonalat illetően. Különösen erős vitát váltott ki Bódis Kriszta és Kapitány István személye, akiknek politikai szerepvállalása megosztotta az asztaltársaságot. A résztvevők azt vizsgálták, hogy a kiválasztás valóban szakmai alapon történt-e, vagy inkább egy vegyes összetételű, különféle politikai hátterű hatalmi struktúra rajzolódik ki. A műsorban hangsúlyosan megjelentek azok a kritikák is, amelyek szerint az új felállás mögött korábbi politikai és ideológiai körök sejlenek fel. A vendégek kitértek arra, hogy a kabinet egyes tagjainak kapcsolatrendszeréből milyen következtetések vonhatók le Magyarország jövőbeni politikai irányvonalára nézve.

A vagyonkimentés kérdése

A felvetések szerint a korábbi hatalomhoz köthető gazdasági szereplők jelentős összegeket mozgathatnak külföldre, miközben egyes cégekből látványos pénzkivonások történnek. A vendégek azt vizsgálták, hogy ezek a lépések tudatos mentőakciónak tekinthetők-e, vagy csupán a nagyvállalati működés megszokott logikájába illeszkednek. Felmerült továbbá az is, hogy amennyiben a vádak beigazolódnak, az milyen gazdasági és jogi következményekkel járhat, és mennyire reális egy esetleges elszámoltatási folyamat.

A Nyílt Sisak ezúttal is a politikai szlogenek mögé nézve, több szempontból vizsgálta meg a történéseket. Az adás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a következő időszak nemcsak politikai, hanem gazdasági és jogi szempontból is meghatározó lehet Magyarország számára.