Lázár a "Pride-betiltásról": a törvény egyértelmű, ne csináljunk hülyét magunkból azzal, hogy nem hajtjuk végre - de ez máris sikerült

„Ha rajtam múlik, nem lesz Pride Magyarországon, se most, se a következő harminc esztendőben” – mondta Lázár János Berettyújfalun, a Lázárinfó nevű országjáró turnéja péntek esti állomásán, amelyen a Telex szörnyülködött egy jót, miközben nyilván röhögtek a szerencsétlen balfékeken a markukban.



Fotó: Lázár János / YouTube

Az építési és közlekedési minisztertől megkérdezték, hogy megtarthatják-e Budapesten a „Pride-ot”, miután ebben nem tűnik egyértelműnek a kormány álláspontja. Lázár többször is arról beszélt, hogy be kell tiltani buzivonulást, Tuzson Bence igazságügyi miniszter pedig a Kincsem Parkba száműzné a felvonulást. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter ugyanakkor kijelentette Brüsszelben, hogy „nincs Magyarországon olyan, hogy Pride-betiltás”, Navracsics Tibor pedig arról beszélt, hogy szerinte a jelenlegi törvény alapján meg lehetne tartani a Pride-ot. Mi az igazság? – tette fel a kérdést a berettyóújfalui férfi.

Lázár azzal kezdte, hogy személy szerint őt és Orbán Viktort az nem érdekli, hogy ki kit szeret, és kivel bújik ágyba. „Mindenki azt csinál az ágyban, amit akar.” Az a kérdés szerinte, hogy ezt meg kell-e mutatni, ki kell-e fejezni egy felvonuláson. Ő nem hiszi, hogy ez jót tesz annak a közösségnek, amely a jogaiért küzd. Sőt, azt is gondolja, hogy a magyar és külföldi melegek már sok olyan jogot megkaptak az elmúlt évtizedekben, amelyekért a „Pride-on” harcoltak.

Nekem az az álláspontom, hogy a szerelem szabad, a Pride sok. Túl van a jóízlés határán, semmi szükség arra.

Lázár szerint évtizedekig mutogatták magukat a felvonulók az egész országnak, és most szükség lenne néhány olyan nyugodt évtizedre, amikor nem kell megnéznie a felvonulást azoknak, akik nem kíváncsiak rá. „Ennek az országnak vannak olyan polgárai is, akik a szabadság és a szabad véleménynyilvánítás jegyében nem támogatják ezt a közösséget, éppenséggel nem szeretik ezt a közösséget, nem akarják látni, nem akarnak ezzel szembesülni.”

„Szerintem azoknak az embereknek is van joguk ebben az országban a szavukat hallatni, akik a normalitáshoz, a jóízléshez és a mértéktartáshoz ragaszkodnak. Szerintem nekik is vannak jogaik, és az ő érdekükben léptem fel én, és lépek fel a jövőben is.” Aki valóban liberális, folytatta Lázár, az tudomásul veszi azt, hogy vannak, akik szeretik a „melegeket”, és vannak, akik nem. Szerinte ez nem azt jelenti, hogy bárkivel szemben, bármilyen formában fel kellene lépni, csak épp nem szabad összekeverni a nyilvános felvonulást, a gyülekezés szabadságát ezzel a magamutogatással. Arról is beszélt, hogy a szülők joga, hogy eldöntsék, mit láthat a gyerekük, és szerinte nagyon sok szülő nem akarja, hogy az iskolai tankönyvekben ez legyen a vonalmérce.

Hosszasan beszélt a gyülekezési törvény márciusban elfogadott módosításáról, amellyel a ballibek szerint lényegében betiltották az aberrált cirkuszi menetet. „Szerintem a törvény egyértelmű. Persze ez Magyarország, mindenki ismer mindenkit. Ezek a pride-osok jönnek, megy ez a nyekegés, nyákogás, nyálazás, meg befolyásolás, telefonálgatás, mindenki magyaráz összevissza, és mindenkinek megvan a maga barátja, ismerőse, haverja mindenhol a világban természetesen, és a kormány is tele van mindenféle nagyon jószándékú emberekkel. Ennek ellenére hoztunk egy törvényt, amit végre kell hajtani. A hatóságoknak az a dolguk, hogy a jogot érvényesítsék. Ha meghoztuk a törvényt, akkor vegyük komolyan, vagy nem kellett volna meghozni. De magunkból hülyét – azzal, hogy hoztunk egy törvényt, amit nem hajtunk végre – semmiképpen ne csináljunk. Ez az én álláspontom, mert akkor még gyöngébbek leszünk, mint mielőtt belekezdtünk.”

Betiltotték már meg is nyitották a rendezvénysorozatukat

Alább a hatás kedvéért módosítás nélkül közöljük a ratyiszakértő Telex külön propagandacikkét a homofób diktatúrában lezajlott megnyitóról, elnézést a nevükben is a mondatonként hatszor leírt Pride-ról (ami hol az egész aberrált eseménysorozat, hol a buzivonulás szinonímája). Még az is kiderül, hogy a deviáns menettől lesznek magabiztos, boldogabb felnőttek a gyerekekből, akikre egy focimeccs veszélyesebb náluk... Innnentől hányózacskót ajánlunk.



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex

Ha a szerelem szabad, azt megmutatni miért nem? A Pride-on szeretetet látnak a gyerekek, a kormány propagandájában atomfegyvert és háborút

– mondja egy résztvevő a 30. Budapest Pride megnyitóján Lázár János pénteki Lázárinfójáról, ahol a miniszter úgy fogalmazott: „Nekem az az álláspontom, hogy a szerelem szabad, a Pride sok. Túl van a jóízlés határán, semmi szükség arra.”

Pénteken a budapesti Akváriumban nyitották meg a Pride eseménysorozatának első fejezetét telt ház mellett. A résztvevők szerint a telt ház önmagában is beszédes: úgy látták, olyan, mintha a kormány döntése részben a visszájára sülne el. Két fiatal lány például arról beszélt, hogy a saját közegükből is van olyan, aki most követi először aktívan a Pride-ot, a június 28-i felvonulásra is el fog menni. Egy idősebb nő úgy fogalmazott: „sok embert hallottam, akik sosem mentek korábban Pride-ra, most pedig kimennek. Úgy gondolják, minél többen vagyunk, annál nehezebb lesz büntetéseket kiszabni”.

A mostani Pride nemcsak a kerek száma miatt különleges. A Pride-ot idén annak ellenére tervezik június 28-án megtartani, hogy a gyermekek védelmére hivatkozva az Országgyűlés március 18-án megszavazta a Pride betiltását célzó törvényjavaslatot. Ennek értelmében tilos olyan gyűlést tartani, amely „népszerűsíti a homoszexualitást”, a szervezőket és a résztvevőket akár 200 ezer forintos pénzbírsággal is büntethetik.

Egy másik idősebb nő is arról beszélt, hogy idén újra kimegy a Pride-ra. Miután Magyarországon sokáig békésen vonultak a melegek, 2007-ben ellentüntetők támadtak a felvonulókra: „Azután kimentem, megfogadtam, hogy amíg üldözik őket, én kint leszek. Az elmúlt években nem voltam, most jött ez a törvény, most sajnos megint itt vagyok”.



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex

A magyar történelem

Az Akváriumban már az esemény előtt nem sokkal megjelentek a vendégek, akiket szivárványos kitűzők, asztalterítők és zászlók sokasága várt. A korábbi Pride-megnyitókhoz képest ez az esemény érezhetően más volt: a civil érdeklődők mellett sorra jelentek meg a bejáratnál nagykövetek (például a német, a norvég, a brit) és politikusok is. Köztük Karácsony Gergely, Hadházy Ákos, Baranyi Krisztina és Dobrev Klára.

A megnyitót Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu nyitotta meg műsorvezetőként. Arról beszélt, hogy a Pride-ot célzó törvény után megpróbálták néhányan lebeszélni a részvételről, mert azt mondták neki, hogy ez már „egy politikai stratégia része”. Lilu arról beszélt, ő nem ért a politikához, de, tette hozzá cinikusan, „megérti”, hogy a kormány az LMBTQ-közönséget támadja, „én sem szívesen beszélnék a magyar gazdagságról vagy a gyerekvédelemről, akár az oktatásról vagy az egészségügyről”. De ő itt van, mert

egy civilnek ma Magyarországon így kell tennie, ha szereti a hazáját. És én nagyon szeretem a hazámat.

– mondta.

Felolvasta Martin Niemöller „mikor a nácik elvitték a kommunistákat” kezdetű idézetét. „Ezért vagyunk itt” – tette hozzá. Lilu bemutatta az idei Pride szlogenjét, ami az, hogy „Itthon vagyunk”. A műsorvezető hozzátette: ez azt is szimbolizálja, hogy az LMBTQ-közösség „nem egy nyugatról importált termék vagy propaganda, hanem egy szexuális kisebbség ugyanazokkal a problémákkal, mint mások.”

Radványi Viktória, a Pride elnökségi tagja ezután arról beszélt, hogy a mostani törvényt nem lehet félvállról venni, mert ők az emberek alapjogait védik, az emberi minimumot. „És ezt nem lehet félvállról venni. Ez a hazánk, és ezt senki nem veheti el tőlünk”. Radványi arról is beszélt, hogy az LMBTQ-közösségnek Magyarország nem „zászlólengetésről vagy szimbólumok kisajátításáról szól”, hanem arról, hogy „figyelünk egymásra”. Hozzátette: „a keleti blokkból Kelet-Németország után Magyarországon szerveztek először felvonulást. Amikor a kormány be akarja tiltani a Pride-ot, akkor a magyarok történelmét köpik szembe”.



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex

A Pride-ra kimenni

A színpadon elhangzott, hogy idén is mindenképp megtartják a Pride-ot, a részleteket viszont még továbbra sem tudni. A megnyitón résztvevők ennek ellenére arról beszéltek, hogy mindenképp elmennek rá, van, aki „először igazította a naptárában a Pride-hoz” a júniusi programjait. Korosztálytól függetlenül, akivel csak beszéltünk, mind azt mondták, hogy ezt alapvető kötelességüknek érzik. A Pride elleni törvény szerintük ugyanis nem csupán a kisebbségekről szól, hanem kezdete valaminek, és „erre mutat az ellehetetlenítési törvény terve is” – amelyet a Fidesz a jelek szerint őszig inkább mégis félretett.

Én nem vagyok érintett, de kimegyek azokért, akik igen. Arról, hogy kihez vonzódik, nem tehet az ember. Elkeserítő, hogy 2025-ben ezzel foglalkozik a kormány, nem a létbizonytalansággal

– mondta nekünk egy fiatal lány, aki egy barátjával érkezett a megnyitóra. Szerintük akkor is ki kell menni, ha pénzbüntetés jár érte, mert „ez nekem egy pénzbírság. Annak viszont ez az élete, aki például azért nem kap Magyarországon albérletet, mert nem úgy néz ki, mint egy átlagos család a kormány plakátjain”. Úgy látják, az önazonosságukat veszítenék el, ha nem mennének Pride-ra: egyikőjük arról beszélt, hogy míg saját munkahelyén, egy multicégben elfogadást és nyitottságot lát, sokkolónak éli meg, hogy ezt a saját országában nem érezheti.

Egy másik lány később azt mondta, hogy bármi van, ő biztos benne, hogy lesz Pride, és azt „nem a Kincsem Parkban tartják majd, hiszen nem lovak vagyunk”. Ő úgy látta, a kormány törvénye a valódi problémákról vonja el a figyelmet. Vele mások is egyetértettek: volt például, aki azt mondta,

nem lepi meg, hogy Magyar Péter nem áll bele a Pride-kérdésbe. De akkor „mutassa meg nekünk, hogy tud győzni, hogy betartja, hogy bilincs, bilincs, rács, rács. Aztán azt, hogy ő nem hoz ilyen törvényeket majd”.

Üzenni Európának

Abban mindenki egyetértett, hogy az idei Pride-on nincs félnivalójuk, viszont többen azt gondolják, több lesz az ellentüntető és a provokátor. A 2007-es történésekről beszélő nő például attól tartott, hogy „míg akkor a rendőrség megvédte a vonulókat, a mostani nem lesz ilyen. El fognak nézni, ha megtámadnak minket”. De, tette hozzá, reméli, hogy ilyen többet nem ismétlődik meg.

A színpadon eközben Radványi arról beszélt, hogy „azért támadnak kemény eszközökkel minket, mert a puha eszközök, jogfosztások nem működtek”. Szerinte a különböző jogokra, például örökbefogadásra vonatkozó csorbítások után most „az alapvető jogokat támadják”, de nem lehet csendben tűrni: „nem vagyok hajlandó évekig várni, hogy majd a dédunokáim eljöhessenek arra az esküvőre, ahol összeházasodhatok a feleségemmel”.



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex

A résztvevők szerint ezt a fajta ellenállást érezheti a kormány is, ezt mutatja az, hogy a miniszterek „összevissza beszélnek” – fogalmaz az egyik résztvevő. Arra gondolt, hogy Lázár János például többször is arról beszélt, hogy be kell tiltani Pride-ot, Tuzson Bence igazságügyi miniszter pedig a Kincsem Parkba száműzné a felvonulást. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter ugyanakkor kijelentette Brüsszelben, hogy „nincs Magyarországon olyan, hogy Pride-betiltás”, Navracsics Tibor pedig arról beszélt, hogy szerinte a jelenlegi törvény alapján meg lehetne tartani a Pride-ot. A miniszteri ellentmondások láncolatát pedig egyelőre nem igazán oldotta fel a kormány, a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely nyilatkozatával sem lett tisztább a kép.

A résztvevők pedig úgy látták: nem igazán lehet mit gondolni erről a törvényről, ha még a miniszterek sem tudják, hogy mi van. Szerintük annyi biztos, hogy Pride lesz, és azon jelzésértékűen EP-képviselők is részt vesznek majd. „Az, hogy ők eljönnek, hangot ad. Orbán persze leszarja, mit mond az EP, de nem is ez a lényeg”. Volt, aki szerint az EP-t is nyugati propagandázásra használja majd fel a Fidesz, így jó, ha itt vannak, csak lépjenek is valamit. Hasonlót mondott Radványi is, aki a színpadon egy QR-kód beolvasására buzdította az embereket: ezen keresztül üzentek a résztvevők az Európai Bizottságnak, hogy „azonnal függesszék fel Magyarországon a gyülekezési jogot” érintő törvényt. Mert, mint Radványi mondta, „a tweetek ideje bőven lejárt, konkrét lépésre van szükségünk”.

Május végén húsz európai uniós tagállam kormánya adott ki nyilatkozatot a közelmúltbeli LMBTQI-ellenes magyar intézkedések miatt, amihez például Ausztria, Csehország, Franciaország, Németország, Szlovénia, a Benelux államok és a három balti ország vezetése is csatlakozott. Múlt héten legalább hetven EP-képviselő jelezte, hogy részt venne a budapesti Pride-on.



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex

Pride, haza, család

„Nekünk ez a családunk biztonságáról szól” – mondta egy nő, aki három gyereket nevel feleségével együtt. Ő úgy érezte, a gyerekeik létezését ez a törvény „figyelmen kívül hagyja” és azt is tapasztalták, hogy az iskolában megnőtt a beszólások, atrocitások száma a kormány törvénye óta. Míg a gyerekek oldaláról azt látták, hat rájuk, amivel az interneten találkoznak, a szülői oldalról támogatást kaptak az iskolán belül: de az biztos, hogy tematizálja az életüket a törvény.

A Pride láthatóságot ad. Hogy mindegy, milyen az ember, görbe a kisujja vagy épp LMBTQ-tag, sokfélék vagyunk. Ha ezt látják a gyerekek, magabiztosabb és boldogabb felnőttekké is válhatnak

– fogalmaz. Ezzel mások is egyetértenek, volt, aki azt mondta, hogy ennyi erővel egy focimeccs látványa többet árt egy gyereknek. Van, aki pedig azt, hogy igenis pont ennek a rétegnek fontos, hogy lásson ilyet: „nem 18 évesen döntöd el, hogy meleg vagy-e. Akár évekig tartó szorongástól menthet meg, ha gyerekként is láthatod, hogy az sem baj, ha más vagy”.



Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex

A résztvevők között sok LMBTQ-érintett hangsúlyozta, hogy vagy próbáltak külföldön élni, vagy csak elgondolkoztak rajta, mégis Magyarország az otthonuk. Szerintük ezért is jó válasz a törvényre a Pride idei szlogenje. És annak is örültek, hogy ezt sok nagy név támasztja alá idén: legyen szó a színpadon az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát olvasó Tarr Béláról vagy Gryllus Dorkáról, aki arról beszélt, hogy a normális világ létezik, ott „együtt tudunk örülni két ember boldogságának. A Pride mindannyiunk ünnepe”. Vagy persze legyen szó Bödőcs itt levetített videójáról, aki a homoszexualitásból kigyógyított Jürgenként olyanokkal bulizik, mint Orbán Ráhel, Varga Judit, Szentkirályi Alexandra, Vitályos Eszter, Tóth Gabi, Muri Enikő.

Az idei Pride lényegét – már a közönség visszajelzéséből is – érezhetően Kupihár Rebeka költő fogta meg a legjobban, aki arról mesélt a színpadon, hogy élt külföldön, mielőtt hazaköltözött volna, mert „kezdtem azt érezni, hogy nem tudom elképzelni, hogy a szerelmemet egy idegen nyelven becézzem”. Hazaérve aztán azt érezte, hogy „engem itt gyűlölnek, mégis itt van mindenem”.

A résztvevők közül többen arról beszéltek, ez az, amiről az idei Pride is szól nekik: hogy akkor sem akarnak elköltözni, ha a rendszer durvul. Mert egyrészt „Magyarország mindenkié, nemtől, orientációtól függetlenül”. Másrészt pedig, ahogy a közel kétórás megnyitó végén, kifelé sétálva még egy nő fogalmazott nekünk: „Már mindent elloptak. Én ebből az országból nem megyek, menjenek ők”.