Észak-afrikai férfi támadt emberekre egy szegedi vendéglátóhelyen

A rendőrök csak eszközhasználattal tudták ártalmatlanná tenni azt a férfit, aki szombat délután támadta meg az egyik szegedi vendéglátóhely teraszán ülőket – írja a Magyar Jelen.

A hely tulajdonosa, Spigut Tamás is nyilatkozott a portálnak az esetről.

Spigut szerint régóta problémát okoznak a környéken azok a biciklisek és rolleresek, akik járdán száguldoznak és sok esetben nem figyelnek az ott közlekedő gyalogosokra, vagy a vendégekre, akik a jó idő miatt előszeretettel tartózkodnak a teraszokon. Végül ebből kerekedett az ominózus konfliktus is.



Fotók: Magyar Jelen

„Éppen kiléptem a járdára, ez a külföldi pedig egész egyszerűen elütött. Amikor pedig kérdőre vontam, ahelyett, hogy elnézést kért volna, a táskájába nyúlt és egy boxert elővéve indult meg felém” – mesélte Spigut.

"Jó magyar szokástól" és a félrenézéstől eltérően a vendéglátóipari egység vendégei rögtön Spigut védelmére keltek. Többen számon kérték a balesetet okozó, feltehetően Észak-Afrikából érkező külföldi "fiatalembert", aki erre reagálva odalépett az egyik asztalhoz, és megütött egy vendéget. Egy rendőrjárőr épp ott hajtott el és látták, mi történik, ezért megálltak és azonnal intézkedni kezdtek.

„A fickó a rendőrökkel szemben is agresszíven lépett fel, akik többször felszólították, hogy tegye le a kezében lévő eszközt. Nem engedelmeskedett, sőt, láthatóan támadó mozdulattal fordult a rendőrök felé, akik sokkolóval tették ártalmatlanná, majd előállították” – mondta Spigut.

Nem ez volt az első ilyen eset, néhány hete ukránok verekedtek össze a helytől nem messze, de a belvárosban is egyre többször fordul elő, hogy külföldiek okoznak problémát. Az elmúlt hónapokban a vendégmunkások miatt is látványosan gyarapszik a harmadik világból hazánkba érkező migránsok száma, ez pedig egyértelműen közbiztonsági kockázatokkal is jár.

(Magyar Jelen nyomán)