Külföld, Háború :: 2026. június 23. 07:49 ::

Arab országokba utazik az amerikai külügyminiszter

Az Arab-öböl menti országokban kezd kétnapos látogatást Marco Rubio amerikai külügyminiszter az amerikai-iráni közvetlen tárgyalásokat követően – jelentette be a washingtoni külügyminisztérium.

Az amerikai közlemény szerint a miniszter kedden és szerdán az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot és Bahreint érintő utazást tesz, ahol a többi között tájékoztatja az Egyesült Államok partnereit a közel-keleti stabilitás megteremtése érdekében tett lépésekről, így a múlt héten aláírt amerikai-iráni keretegyezményről, valamint a Hormuzi-szoros biztonságos közlekedésének megteremtéséről.

Bahreinben Marco Rubio az Öböl Menti Együttműködési Tanács keretei között is tárgyalóasztalhoz ül - derült ki a washingtoni tájékoztatásból.

Az arab államokat tömörítő szervezet tagja Bahrein, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Kuvait.

JD Vance amerikai alelnök hétfőn az iráni delegációval tartott első tárgyalásokat értékelve "produktív 36 óráról" beszélt, az eredmények közül kiemelve, hogy Irán hozzájárult a Nemzetközi Atomenergiaügynökség ellenőreinek újraindításához.

Az Egyesült Államokba való visszautazása előtt újságíróknak a repülőtéren nyilatkozva kiemelte, hogy sikerült megállapodni a regionális tűzszünet fenntartását és a Hormuzi-szoros közlekedésének biztosítását célzó mechanizmusról is.

Az alelnök a kritikákra reagálva azt hangoztatta, hogy Irán csak akkor férhet hozzá a befagyasztott pénzügyi forrásokhoz, ha lépéseket tesz a megkötött megállapodás betartása érdekében, a pénz felhasználása pedig célhoz kötött, és a többi között amerikai mezőgazdasági termékek vásárlására fordítható.

(MTI)