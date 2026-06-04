Külföld :: 2026. június 4. 21:38 ::

Az olasz parlament kimondta az első igent az atomenergiához való visszatérésre

Az olasz képviselőház megszavazta a kormánynak az atomenergiára való visszatérésről szóló javaslatát negyven évvel azután, hogy az olaszok népszavazással a reaktorok bezárásáról döntöttek.

Az alsóház 155 igen, 86 nem szavazattal és nyolc tartózkodással fogadta el csütörtökön a Gilberto Picchetto Frattin környezeti és energetikai miniszter nevét viselő törvénycsomagot.

A kormány szándéka szerint a voksolás még a nyár vége előtt a parlament felsőházába kerül át, és a törvényalkotási folyamat év végére lezárulhat.

Olaszországban 1987-ben népszavazás döntött az atomreaktorok bezárásáról a csernobili katasztrófát követően.

A Giorgia Meloni vezette kormány a nemzetközi energiaválságra tekintettel szorgalmazza az atomenergia újbóli alkalmazását.

A tárcavezető hangoztatta, hogy az utóbbi évtizedekben a nukleáris technológia fejlődött. A tervek szerint úgynevezett kis moduláris reaktorokat (SMR) építenének ki.

A miniszter úgy nyilatkozott, az első reaktorok már 2035-re működésbe léphetnek, és az előrejelzések szerint az országban előállított energia 11-22 százalékát adhatják.

Ami a reaktorok földrajzi elhelyezkedését illeti, az a következő hónapokban kerül bejelentésre.

(MTI)