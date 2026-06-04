Háború :: 2026. június 4. 21:46 ::

Zelenszkij Putyinnak címzett nyílt levélben sürgeti a háború lezárását

Volodimir Zelenszkij csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést - ismertette az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség.

"Ukrajna a háború rendezését javasolja. Találkozót javaslok Önnek" – hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában.

Az ukrajnai elnök szerint a több mint négy éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket.

"Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt, és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot" – írta Zelenszkij.

Kiemelte, hogy a találkozó egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait.

"Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresnie" – fejtegette az elnök.

(MTI nyomán)