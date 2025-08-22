Több mint 12 tonna hulladékot szedtek össze és szállítottak el a Budapesti Közművek munkatársai az augusztus 20-ai tűzijátékot követően - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF 105 munkatársa kézi erővel, valamint 21 takarítógéppel és szállítójárművekkel takarította a pesti és budai rakpartokat, a dunai hidakat és a további érintett fővárosi területeket.
Eközben majdnem negyedmillió liter vizet használtak fel az FKF locsolóautói az utak megtisztítására - tették hozzá.