Az oroszlányi iskola igazgatóját nem zavarná a kis Mohamedek megjelenése az intézményben

– Sajnálom, hogy az iskola tanévnyitóján olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási vagy kulturális háttértől függetlenül – közölte szerdán az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója, Fehérvári Mónika. Az iskolaigazgató az oroszlányi polgármesternek a hét elején elhangzott szavaira reagált a 24-nek.

Az iskola tantestülete – mint írta – arra törekszik, hogy szeretetteljes, elfogadó légkört biztosítson, amelyben a gyerekek biztonságban érezhetik magukat, és kibontakoztathatják képességeiket. Nevelési-oktatási intézményként feladatuknak tartják, hogy diákjaik fejlődését, közösségük épülését és az oktatás minőségét helyezzék a középpontba – derült ki az igazgatói közleményből.

Az oroszlányi polgármester, Takács Károly a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén tartott beszédet. Miután név szerint köszöntötték az elsős diákokat, azt mondta: "de jó, hogy nincs köztük Mohamed."

Takács Károly szerdán a Klubrádióban magyarázta a kijelenését. A rádiónak adott interjújában úgy fogalmazott: „hecckampányban vagyunk”. A polgármester úgy véli, sikertelen ellenzéki politikusok lejáratókampánya zajlik ellene. Mint mondta, súlyos, negatív következménye lenne, ha a migrációs folyamatok a Komárom-Esztergom megyei kisvárosban is elindulnának, és idegenekkel telne meg Oroszlány. Ennek ellenére a városban nem tervezik a településvédelmi törvény alkalmazását.

Takács kedden a 24.hu cikkére a közösségi oldalán úgy reagált:

Hurrá! Bekerültem az országos ellenzéki (FOS, azaz független, objektív sajtó) »aggódók«, azaz a migránspárti, migránssimogató weboldalára. Arról persze nem írtak, hogy 2 hunyadis diák nemzetközi robotika versenyre megy?!

A polgármester szavai felháborodást keltettek egyes szülőkben, és a tatabányai alpolgármester is tiltakozott ez ellen, mondván: szomorú, hogy egy új tanév kezdetének örömteli rítusa kirekesztésre adott alkalmat az oroszlányi polgármester számra.