A kormány a választás utánra tolhatja a jövedéki adó emelését

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány fél évvel elhalaszthatja a 2026 januárjára tervezett jövedékiadó-emelést. A miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen és az azt követő interjúban részletezte a kormány gazdaságpolitikai terveit - írja az Index nyomán a Portfólió.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fontos gazdaságpolitikai bejelentést tett: a kormány mérlegeli a jövedékiadó-emelés elhalasztását, amelyet eredetileg 2026 januárjára ütemeztek. A miniszter az előadását követő interjúban részletezte, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként a kormány fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést, amely benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet – mondta Nagy, hozzátéve, hogy ezt a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.