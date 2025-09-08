Anyaország, Háború :: 2025. szeptember 8. 13:05 ::

Ismét Judapesten a népirtó kormány minisztere - Szijjártó megnyugtatta, bármit is követnek el, ő továbbra is hű szolgájuk lesz

A Közel-Kelet és benne Izrael lakosságának is joga van a terrorfenyegetettségtől és rakétatámadásoktól mentes élethez, Magyarország a térség biztonságában érdekelt, az ugyanis szorosan összefügg Közép-Európa biztonságával is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.





Issza Petike a gyermekgyilkos főnöke minden szavát

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jelenleg az emberiség a veszélyek korában él, súlyos konfliktusok fenyegetik a világ biztonságát, s ezek közül is kiemelkedik a közel-keleti válság.

"Pontosan tudjuk, hogy Közép-Európa biztonsága milyen szoros összefüggésben van a közel-keleti térség biztonságával. Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy a Közel-Keleten ismételten béke, stabilitás és nyugalom legyen" - mondta.

"A mi hitünk és meggyőződésünk szerint minden Közel-Keleten élő embernek - függetlenül attól, hogy hol él, és milyen nemzetiségű - joga van ahhoz, hogy terrorfenyegetéstől és rakétatámadásoktól mentesen, biztonságban, nyugalomban élje le az életét a saját hazájában és a saját otthonában. (Kivéve persze, ha palesztin - a szerk.) Mi, magyarok mindig is támogattuk a terrorellenes nemzetközi törekvéseket" - folytatta.

"Mi elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egy terrorszervezet egy egész térség életét megkeserítse (…) Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egyesek megpróbálják mentegetni, relativizálni a Közel-Keletet rettegésben tartó terrorszervezeteket és az általuk folytatott tevékenységet. Ez a mentegetés, ez a relativizálás gyakran megjelenik akkor is, amikor az Európai Unióban a Közel-Keletről vitázunk" - tette hozzá.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy "Nyugat-Európában kétségtelenül van egy erősödő Izrael-ellenesség a politikai életben", ami szavai szerint abban is megnyilvánul, hogy "a Hamász terroristáit csak azzal az előfeltétellel akarják szankcionálni, hogy ha izraeli telepeseket is szankcionálnak".

"Előfeltételeket támasztani terroristák szankcionálásához számunkra elfogadhatatlan. A Hamász nevű terrorszervezet továbbra is túszokat tart fogva, köztük egy magyar állampolgárt. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek kutya kötelessége felszólítania a Hamászt arra, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül engedjék el az összes túszt, köztük a magyar állampolgárt, és mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig számukra a megfelelő ellátást mind az élelmezés, mind az orvosi ellátás tekintetében kötelesek biztosítani" - fogalmazott.

Illetve arra is kitért, hogy Magyarország az ezeréves keresztény államiságára tekintettel mindig kiemelt figyelmet fordít az üldözött keresztény közösségek helyzetére világszerte (kivéve persze, ha a Gázai övezetben élnek - a szerk.), s a kormány a Hungary Helps program keretében a közel-keleti keresztényeknek is jelentős támogatásokat biztosít. Ennek kapcsán azt hazudta, hogy az izraeli vezetés számára is fontos szempont és prioritás a közel-keleti keresztény közösségek védelme, és kifejtette, hogy ez a következő időszakban is lényeges eleme lesz a két ország közötti együttműködésnek.

Végül pedig elítélte az Izraelben elkövetett hétfő reggeli terrortámadást , (nem így a Gázai övezetben mindennapos zsidó terrortámadásokat - a szerk.) együttérzéséről biztosítva az áldozatokat és a zsidó állam lakosságát. Valamint közölte, hogy egyelőre nincsen hír magyar áldozatról, de folyamatos kapcsolatban állnak az izraeli rendőrséggel.



Fotók: MTI/Kovács Attila

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva ismét "egyes európai országok erős Izrael-ellenességét" taglalta, ami - mint mondta - a mindennapi életben is érezhető, így nem véletlen az sem például, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott épp Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.

Elfogadhatatlannak nevezte az erősödő antiszemitizmust, s hangsúlyozta, hogy hazánk zéró toleranciát hirdetett ezzel szemben.

"Itt Magyarországon terrorszervezeteket éltetni nem lehet. (De az, hogy egy népirtó állam kormányának tagjai már hazajárnak ide, teljesen természetes - a szerk.) Itt Magyarországon világos intézkedéseket hoztunk, antiszemita ideológiát népszerűsítő szervezeteket, zenekarokat nem engedünk be ide, utána akármilyen indulatokat is próbálnak velünk szemben gerjeszteni a világ bármely pontján" - jelentette ki.

