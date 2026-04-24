Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. április 24. 17:15 ::

17 éves dzsihadistát fogtak el Hollandiában - egy robbantáson már túl van

Őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt az amszterdami üzleti negyedben elkövetett márciusi robbantás ügyében, terrorcselekményben való részvétellel gyanúsítják – írta pénteken az NlTimes hírportál a hatóságok bejelentésére hivatkozva.

A detonáció március 16-án hajnalban történt az Atrium-komplexumnál, amely több nemzetközi vállalatnak ad otthont. A robbanás az épület forgóajtós bejáratát érte, és kisebb tüzet okozott, amelyet a biztonsági szolgálat gyorsan eloltott. Senki nem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős.

A rendőrség tájékoztatása szerint a két elkövető elektromos kerékpárral érkezett a helyszínre. Az egyikük – feltételezhetően az őrizetbe vett gyanúsított – leszállt, elhelyezte a robbanószerkezetet a bejáratnál, majd működésbe hozta azt. Ezután gyalog menekült el, míg társa a kerékpárral távozott.

A hatóságok a történteket terrorista indíttatású cselekményként kezelik. A merényletért egy Harakat Asháb al-Jamin al-Iszlámijja (Az igazak mozgalma) nevű csoport vállalta felelősséget a közösségi médiában. Állításuk szerint a támadás célpontja a Bank of New York volt, amely az érintett irodakomplexumban működik.

A csoport közlése szerint más célpontokat is támadtak, köztük egy liege-i zsinagógát, egy amszterdami zsidó iskolát, valamint egy rotterdami zsinagógát. A hatóságok egyelőre vizsgálják a szervezet hátterét és a gyanúsított esetleges kapcsolatait.

A rendőrség jelenleg is keresi a másik elkövetőt, és további tanúkat, illetve felvételeket próbál felkutatni.

Korábban, március 23-án az ügyészség arról számolt be, hogy két, 14 és 17 éves fiatalt Heemstede városában vettek őrizetbe egy hasonló jellegű támadás előkészítésének gyanújával.

(MTI)