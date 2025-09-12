Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 12. 09:03 ::

Orbán azt állítja, hogy ő nem hagyja magát háborúba rángatni, mint Tisza vagy Horthy

Csütörtökön közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, hogy Orbán Viktor pénteken Abu-Dzabiban tárgyal Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A kormányfő eközben a Facebookon tájékoztatott, hogy a látogatása alatt ismét interjút ad a Kossuth rádióban, amire legutoljára augusztus 1-én került sor. Orbán Viktor az interjúban beszélt a lengyel légtérbe berepült orosz drónokról, a migrációról, az Otthon Start Programról és a Charlie Kirk elleni merényletről is elmondta a véleményét.

Orbán Viktor csaknem másfél hónap után tért vissza a Kossuth rádióba, bár nem személyesen, ugyanis az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik. Az Abu-Dzabiba kihelyezett stúdióban a miniszterelnök kezdésnek kijelentette, hogy sikerült kialakítani egy jó kapcsolatot az emírségekkel, gazdasági együttműködés bontakozik ki velük, bár eddig jellemzően elkerülték Magyarországot. Kiemelte, hogy az Egyesült Arab Emírségek a világ ötödik legnagyobb olajexportőre, és „okos, nyugati gondolkodású emberek”. Elárulta, jelenleg főként a digitális infrastruktúrára és a mesterséges intelligenciára figyelnek, ezeket az ágazatokat jelölték ki.

Az európai témákra rátérve a miniszterelnök kiemelte, hogy veszélyes körülmények között élünk, „maximum nem vesszük észre”. Példának hozta fel a Lengyelország légterét napokkal korábban megsértett orosz drónokat, ami újra megvilágosítja, hogy a háborús fenyegetettség közvetlen közelében élünk. Korábbi kijelentését megerősítve elmondta, száz százalékig szolidárisak Lengyelországgal, az ország területére repült drónok akciója „teljességgel elfogadhatatlan”.

A lengyelek közel állnak hozzánk. Ami a lengyeleket sérti, az minket is sért. A barátok közt is vannak viták, de maximálisan szolidárisak vagyunk velük

– jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő emlékeztetett, hogy több mint három éve viseljük egy háború következményeit, „holott nincs közünk hozzá”. Az európai politikára rátérve az Európai Bizottság elnökét kritizálta, aki ellen éppen a napokban nyújtottak be bizalmatlansági indítványt.

Von der Leyen bele akar rángatni minket [a háborúba]. Már kétszer belerángattak minket egy háborúba, amiknek drasztikus következményei voltak. Én megfogadtam, hogy ellenállok

– hangsúlyozta a miniszterelnökm aki szerint most is németül beszélő hölgyek, urak próbálják belerángatni a magyarokat megint egy háborúba, de ő Tiszával és Horthyval szemben ki fog tartani.

Von der Leyen miatt halad az EU szakadék felé

Kijelentette, a közvélemény hullámzó az európai politikában. „Hosszú távon a nép dönthet, de nap mint nap ne ők döntsenek, mert akkor miért vannak a döntéshozók?” – tette fel a kérdést, majd elárulta, hogy felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, az ukrajnai politikát, a szankciókat, a migrációt, vagyis mindent, mert „Von der Leyen miatt a szakadék felé halad az Európai Unió”.

Orbán Viktor szerint Európa elvesztette a biztonságát a migráció miatt, valamint a háborúban folyamatosan veszítünk. „Kidolgoztunk egy tervet, hogy lehetne megmenteni az EU gazdaságát de nem így teszünk” – emelte ki.

A magyar pártok egy része a külföldiek szolgálatában áll, ennek van a hagyománya – vonta be a belpolitikát a beszélgetésbe a kormányfő. Orbán Viktor arról beszélt, hogy ezek a pártok most éppen Brüsszel szolgálatában vannak, ezért az emberek majd ne lepődjenek meg, „ha ezeket a pártokat akarják kormányon látni, akkor Magyarországon is megjelenik az elhibázott brüsszeli politika”. Szerinte ezen pártok közé tartozik a Demokratikus Koalíció és a Tisza is.

Nem elég erős a középosztály a sok kétharmad ellenére sem

„A DK-t zsarolják, a Tisza nem létezne ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. Ez hatalmilag brutális dolog, azért akarják őket hatalomra juttatni, hogy a brüsszeli politika teret nyerjen nálunk, és ezzel degeszre keresnék magukat” – fogalmazott a miniszterelnök, majd felemlegette a Tisza „új adórendszerét”, amivel „el akarják engedni a multik adóját”. Orbán Viktor szerint egy tiszás adórendszernél az átlagjövedelemnél 242 ezer mínusz jelentkezne. „Ha jön az ingatlanadó, akkor látható, hogy sarc lesz” – jelentette ki.

Magyarországon békén kell hagyni az embereket. az a jó ha alacsony adók vannak

– folytatta a kormányfő, majd hozzátette, egy új adórendszert a közösség állapotából kell figyelni. „A középosztály nem lesz olyan erős, hogy tudja kezelni ezt a fajta adózást. Hagyjuk az embereket dolgozni, hagyjuk őket a pénzt elkölteni, ne az állam költse el” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az Otthon Start programmal kapcsolatban elárulta, az történt, amire számítottak. „Egyre jobban felment az ingatlanok ára, amire megoldást kellett találni” – mutatott rá, kiemelve, hogy ez egy közép-európai jelenség.

Mi jó hangot ütöttünk le a zongorán, ez az a konstrukció, amibe bele tudják képzelni magukat az emberek

– hangsúlyozta, majd optimizmusának adott hangot, miszerint a tőketulajdonosok is megmozdultak, amivel tízezrével épülnek majd a lakások, családok százezreinek nyílik új távlat.

Brüsszel nem hallgatott rá

„A migrációs paktum az egy ravaszkodás. Csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. Azt kell megoldani, hogy az EU-ba nem léphet be senki engedély nélkül, mert ha ezt folyatják tönkre fogunk menni” – jelentette ki. Orbán Viktor szerint elég lett volna, ha az EU hallgat a magyar kormányra a migrációs válság kezdetén, de „nem volt annyi eszük, hogy előre lássák mi lesz”. (Mi pedig szóltunk előre, és most is szólunk, hogy a vendégmunkások beárasztásából és az elcigányosodásból baj lesz – a szerk.)

A szerdai tragikus merényletről, a konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásáról elmondta, hogy most a mértéktartás és a nyugalom a legfontosabb. Ez választja el a verbális erőszakot a fizikaitól. „Számoljunk el tízig, mielőtt mondunk valamit. Így lehet kiszűrni a fizikai agressziót” – hangsúlyozta, majd arra kért, hogy őrizze meg mindenki a hidegvérét.

(Kuruc.info - Index)