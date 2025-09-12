Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 12. 14:09 ::

Menekülésben vannak a miskei gyerekgyilkos cigány szegény ártatlan rokonai

Megszólaltak lapunknak a 22 hónapos miskei kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi hozzátartozói. Megtudtuk, hogy a 24 éves J. Dávid apja súlyos betegségen esett át pár hónappal ezelőtt, és hónapokig nem beszélt a fiával a kis Hanna meggyilkolása előtt – írja a 24, de mi kevésbé szemérmesként ki fogjuk írni a továbbiakban Jakab Dávid teljes nevét.

Jakab Dávid azonban a gyilkosság estéjén felhívta az apját, és hosszú idő után ismét beszélt vele.

A családfő pedig úgy döntött, hogy feladja a fiát, akit már nem csak a rendőrök kerestek hatalmas erőkkel, de a lapátokkal és különböző szerszámokkal felszerelkezett helyi lakosok is. A szeretőjével bujkáló férfit végül másnap egy lakatlan romos épületben kapták el, néhány száz méternyire onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.

A férjem össze volt veszve a fiával, ezért hónapokig nem is beszéltek egymással. Dávid aznap este kereste meg az apját. Csak annyit mondott neki a telefonba, hogy nem ő bántotta a kislányt

– mondta lapnak a gyilkossággal gyanúsított férfi apjának a felesége. Az asszony hozzátette: a férjének pár hónappal ezelőtt agyvérzése volt, aki jelenleg is nagyon beteg. A legnehezebben azonban azt a népharagot kezelik, ami rájuk is zúdul a kislány meggyilkolása óta.

A férjem végig segítette a nyomozást, és ő mondta el a rendőröknek azt is, hogy hol van Dávid. Ártatlanok vagyunk, mégis folyamatos támadásoknak vagyunk kitéve a családdal. Dávid minden rokona menekülésben van, pedig ártatlanok.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy már tavaly novemberben is bántalmazhatták a kislányt a szülei egy buszon. A rendőrök a buszsofőrtől és az utasoktól is megkérdezték: történt-e bármilyen probléma a családdal, de a bejelentőn kívül senki sem jelezte feléjük, hogy bántalmazták volna bármelyik gyereket. A szülők pedig azt mondták a zsaruknak, hogy azért feszültek, mert jön a kislány foga.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint januárban újra veszekedtek a szülők egymással, de ekkor sem merült fel, hogy bármelyikük is bántalmazta volna Hannát vagy a testvérét. Ettől függetlenül az eset után a rendőrök jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgálat felé. A kislány anyja, Adrienn csak ezt követően, idén februárban jött össze Jakab Dáviddal, akit a brutális gyilkossággal gyanúsítanak.



Jakab Dávid begyűjtése a minecraftosított rendőrségi fotón

Az ominózus napon Adrienn rábízta a kisgyermekeit az élettársára. A gyanú szerint a férfi ezután megölte Hannát, majd eltüntette a nevelt kislánya holttestét. Hanna nagymamája a lapnak azt mondta , hogy Jakab Dávid agyonverte az unokáját, akinek a hároméves testvére is tanúja volt a tragédiának. A drogügyi biztos szerint a kábítószer is közrejátszhatott a gyilkosságban.

A brutális gyilkossággal gyanúsított férfi nevelőanyja a 24-nek azt mondta, komoly problémák voltak Dávidék családjában, ezért a férje nemcsak a fiával, de a menyével sem beszélt hónapokig.

Adrienn-nek féltékenységi rohamai voltak, és ennek a kicsik itták meg a levét. Folyamatosan bántalmazta a gyerekeket, és nem gondoskodott róluk rendesen. Ezt egész Miske megmondja. A kisfia szerelemgyerek volt a saját elmondása szerint, ezért vele még valamennyit foglalkozott. Hanna azonban nem várt gyerek volt, s nem gondozta rendesen. Dávid többször is otthagyta a párját, mert az nem főzött és takarított rendesen, de Adrienn mindig visszakönyörögte magát. Többször is előfordult hogy az anyjuk bezárta a gyerekeket, ezért hónapok óta nem beszéltünk vele. Nem mondom hogy Dávid nem bűnös, mert nem voltam ott, de az anyuka is ugyanolyan bűnös. Mi nem tudjuk az igazságot, majd a bíróság eldönti, hogy Dávid bűnös-e

– tette hozzá az asszony.

A lap megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és a nyomozást felügyelő vármegyei ügyészséget is, hogy megtudják: közöltek-e újabb gyanúsítást a terhelttel. Arra is rákérdeztek a hatóságoknál, hogy meggyanúsították-e azt a nőt, aki az emberölés bűntettével gyanúsított férfival együtt bujkált a körözés alatt, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva egyik helyről sem kaptak érdemi választ.

Az eltűntként keresett 22 hónapos kislány avarral letakart holttestét múlt hétfőn este találták meg a miskei focipálya melletti keresztnél. A rendőrség már aznap este emberölés miatt indított nyomozást. Kedden pedig hajtóvadászatot indítottak Jakab Dávid ellen, akit a bűncselekménnyel gyanúsítanak.

A kommandósok még aznap elfogták a 24 éves férfit, akit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A gyanúsítás szerint a kislány nevelőapja szeptember elsején a miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket, majd a holttest elrejtését követően megszökött. A településen bujkáló férfit elfogták, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

