Szégyenlős fajta a gyermekgyilkos cigány: nem szeretné, hogy lássák az arcát, hiszen nem bántott senkit

Csütörtök délután, a tárgyalása előtt 20 perccel jelent meg a Kecskeméti Járásbíróságon "J." (azaz Jakab) Dávid, a miskei gyerekgyilkos. Az első emeleti tárgyalóteremhez két rendőr kísérte, majd a teremhez érve arccal a falnak állt, hogy senki se lássa az arcát. Kisvártatva megjelent a kirendelt védője is, akivel, miután közölte, hogy nem szeretne a sajtóban szerepelni, és szeretne vele konzultálni, az ügyvéd elküldte a sajtó képviselőit a tárgyalóterem előtti folyosóról. A kedden őrizetbe vett férfinak azért kellett megjelennie a bíróságon, hogy döntsenek a kényszerintézkedéséről, vagyis hogy szabadlábon maradhat-e a következő harminc napban.



Fotók: Tövissi Bence / Index

A vádhatóság csütörtök reggel kiadott közleménye alapján a megalapozott gyanú szerint a nevelőapa szeptember 1-jén miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket. A férfi a holttest elrejtését követően megszökött.

Az ügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelésére tett indítványt a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekményt hozzátartozója sérelmére elkövető és a felelősségre vonás elől elmenekülő férfival szemben a szökésének megakadályozása, jelenlétének biztosítása érdekében, továbbá a kezdeti szakban lévő nyomozás jogellenes befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt.

Frissítés: ő nem bántott senkit

A szörnyeteg az ülésre várva nem szólt senkihez a védőjén kívül, a sajtó munkatársaira is csak néhol grimaszolt, majd miután elrendelték a letartóztatását, a folyosón már röviden szólt az érdeklődőkhöz:

én nem bántottam senkit!

A Kecskeméti Járásbíróság illetékes bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően döntött, így "J." Dávid egy hónapra letartóztatásba kerül.

A döntés azonban nem végleges, a Kecskeméti Törvényszék hozza meg a jogerős döntést – mondta Dr. Négyessyné dr. Bodó Mariann, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője.

