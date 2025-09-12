Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 12. 23:28 ::

Puzsérék Inga-projektjének "állatai" bélsárdobálást kaptak, fizetést nem igazán - de legalább transzidiótájuk van

Botrány robbanhat az Inga-projekt körül. Információink szerint a vezetői, Puzsér Róbert és Zaránd Péter hónapokon keresztül több száz lelkes követőt dolgoztathattak abban a hitben, hogy munkájukért majd fizetést kapnak. A Magyar Jelen birtokába került belső kérdőív alapján Puzsérék vélhetően kihasználták önkénteseiket, sokan közülük állítólag nem láttak egyetlen fillért sem, és csalódottan, átverve érzik magukat



Bal oldalon Puzsér Róbert, jobb oldalon Zaránd Péter főszerkesztő (kép forrása: 444)

A kiszivárgott kérdőív

Az Inga Kultúrkávézó csapatába tudomásunk szerint több százan jelentkeztek, sokan önkéntes lelkesedésből, mások azért, mert a vezetők többször is egyértelműen hangoztatták, hogy a befektetett munkát előbb-utóbb honorálják. Csakhogy a fizetség, úgy tűnik, nem érkezett meg.

A birtokunkba jutott belső kérdőív alátámasztja a fenti állításokat. A dokumentumot azok tölthették ki, akik Puzsérnak és Zarándnak dolgoztak. A válaszokból kiderül:

tömegek panaszkodnak az elmaradt kifizetésekre,

sokan átverve érzik magukat, nem kérdezik meg őket semmiről, az ő kérdéseikre sem kapnak válaszokat: „minket semmiről nem kérdeztek meg, ez elvileg egy »közösség«. Gyakorlatilag ebből is látszik, hogy nem az”,

a vezetők ígéretet tesznek, amihez végül nem tartják magukat, a műsorok késnek, minden összeomlani látszik: „Átgondolatlan műsorszerkesztési tervezet. Logikátlan az egész”.



Részlet a kérdőívre adott válaszokból

A csalódottságot többen is kifejezték, egyikük sorait idézve:

„Roppant szomorú, és a mai emailezés is azt erősíti bennem, hogy itt bármit mondhatnak, semmi nem fog változni. Aki változást akar azt megfélemlítik és ellehetetlenítik. Ideje lenne eltakarodnia ennek a vezetőségnek csúfolt rohadt cinikus bagázsnak.”

Van, aki azt állítja, hogy Puzsér Róbert „állatoknak” nevezte saját követőit, akik hónapokon át ingyen dolgoztak neki.

Ígéretekből csapda

„Műsorvezetőtársamat folyamatosan terrorizálják Péchyék, de fizetni nem nagyon akarnak. Már azon gondolkodtunk, hogy fel kellene őket jelenteni. Van miért. Számos bizonyítékot gyűjtöttünk össze ellenük” – fogalmazott az egyik válaszadó a kérdőívben.

A panaszok ellenére a vezetés folyamatosan újabb feladatokat oszthatott ki, miközben a munkát végzők reménykedtek: talán a következő hónapban rendezik a tartozásokat.

Tartoznak nekünk sok pénzzel, és kaptam egy-két hírt arról, hogy másoknak is. 100 vagy 200 ezer forintokat sem tudnak kifizetni, akkora a baj...

– olvasható egy másik résztvevő panasza.

Nem mindenki állítja azt, hogy egyáltalán nem kaptak fizetést, viszont közülük is sokan sérelmezik, hogy gyakran nem időben érkezik meg az összeg:

„Sajnos sosem kaptam még meg időben a nekem járó tiszteletdíjat. Ha problémám volt Péchy György sosem válaszolt az általam küldött e-mailekre. Szerencsétlen Virágot kellett mindig hívogatnom, ő meg nyilván semmit nem tudott intézni György helyett csak boxzsákként funkcionál.”

A reakciókból nem puszta elégedetlenség, hanem egy teljes összeomlás képe rajzolódik ki.

„Héló! Inkább kifizetni kellene a műsorokat, az önkénteseket és a jogdíjakat amivel tartoztok, és nem szívatni a műsorvezetőket és a szerkesztőket a szerződésmódosításokkal. Adósságot felhalmozni, azt tudtok, de vezetni egy kultúrkávézót, azt nem.”

Az egyik felháborodott megszólaló szerint az önkéntesekkel semmi baj, sőt sajnálja is őket, amiért hiába dolgoznak, jutalmat mégsem kapnak. A beszámolóban felidézi, hogy a szerkesztője egy „Zaránd-kreditnek” nevezett rendszer bevezetését említette:

ha valaki elég sokat dolgozik, sztahanovistához méltó szorgalommal, akkor majd ingyen beülhet egy-egy műsorra.

„Folytak a nevetéstől a könnyeim” – hangsúlyozta ennek abszurditását a kitöltő. Véleménye szerint aggasztó, hogy több hónapnyi fizetés nélküli munka után mindössze annyit tudnak nyújtani, hogy 300 forint kedvezményt adnak a popcornból, és ingyen beülhetnek egy olyan műsorra is, amelyet esetleg éppen ők maguk szerkesztettek. Az önkéntes kreditekre utaló rendszer nyomait egyébként mi is megtaláltuk a kávézó weboldalán , de a részletek megtekintéséhez bejelentkezés szükséges.

Az egyik megkérdezett úgy fogalmaz, hogy „Alapvetően a vágók jófejek, bírom őket. Talán a grafikusok mellett az egyetlen csapat, amit nem kukáznék rögtön. Bár a short videók vágása nem mindig sikerül időre és jól, de ez nem az ő hibájuk, nem fizetik meg őket”. Meglátása szerint

Állatfarm-szerűen működik, ingyé’ építik Zaránd álmát.

Csalódott követők

A történet nem csak pénzről szól. Többen arról számoltak be, hogy nemcsak anyagi veszteség érte őket, de megbecsülés sem jár nekik. Az egyik nyilatkozó arról számolt be, hogy egykori pultos ismerőse több szabálytalanságot is feltárt, amelyek miatt akár be is zárhatnák az egész helyet. Állítása szerint az illető bizonyítékokat, fotókat és számlákat is lementett magának – biztos, ami biztos. Ez már önmagában is elég kínos, de a válaszadó az Inga vezetését egyenesen patológiás nárcisztikusok csapatának nevezte. Úgy érzi, minden pénzügy kusza és gyanús, a kasszában pedig vélhetően hiány mutatkozhat. Ahogy megítéli a helyzetet,

kifelé azt mutatják, milyen nagy a kabát, de közben az ott dolgozókat nem fizetik ki.

A válaszában arra is rámutat, hogy az Inga havonta más-más ügy miatt kezdenek újabb adománygyűjtésekbe, az ott dolgozók pedig szinte hetente cserélődnek.

Egy másik válaszadó úgy foglalta össze tapasztalatait, hogy a gyakorlatban csak felszínes együttműködés volt: Silverana Noémi (valódi, anyakönyvezett nevén Monostori Tibor) kivételével szóban támogatóan reagáltak, de a megállapodás semmissé vált, mihelyst hátat fordított. Írásban vagy egyáltalán nem érkezett válasz, vagy mellébeszéltek – mintha szándékosan figyelmen kívül hagynák levelei főpontjait, és valami teljesen lényegtelen dologra reflektálnának. Emiatt egyetlen emberrel sem tudott eredményesen együttműködni, és kétségbeejtőnek találta, hogy nincs kihez fordulnia.

Elmondása szerint Puzsér Róbert többször is biztosította támogatásáról és egyetértéséről, ugyanakkor legnagyobb csalódására ezt soha nem vállalta fel nyilvánosan.

Ha már szóba került „Noémi”, akkor nem árt, ha a kérdőív tárgyalásán túl kitérünk erre is.

Tiborból, a kétgyermekes apukából hirtelen a transznemű Noémi lett

Monostori Tibor a Szélsőközép nevű YouTube-csatorna egyik műsorvezetője, közgazdász végzettséggel rendelkezik, történelemtudományból doktori címet szerzett. Instagram-oldalán úgy hivatkozik magára, hogy kétgyermekes szülő. Nem írja apának magát, ugyanis 2025 elején „előbújt a szekrényből”. Felfoghatatlan, hogy egy apa, aki már két gyermek világra hozásában szerepet játszott, hogy tud nővé tranzícionálni. Nem is beszélve arról, hogy gyermekei jelenleg kiskorúak, így a fejlődésükre semmiképp nem lesz jó hatással, hogy az apjuk „nőként” kezd viselkedni. Nemcsak azért, mert így nem látnak férfi szerepmintát, hanem azért is, mert ilyen korban még mintakövetőek, az agyuk fejlődésben van, így a képlékeny világnézetüket abnormális irányba tereli.



Monostori Tibor tranzíció előtt (balra), és tranzíció után (jobbra) (képek forrása: MTA; Noemi Silverana / Instagram)

A kérdőívet kitöltők közül többen panaszkodtak a toxikus közösségi légkörre, amit egyrészt „Noémi” agresszív hozzáállásának tudnak be. De hogy is várhatná az ember, hogy a producer „úr” jó vezetői képességekkel rendelkezzen, ha azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány – csak azután ébred rá a másságára, hogy lett két gyereke…

Tömeges elégedetlenség: nem tartják alkalmasnak Zaránd Pétert a vezetésre

Egy másik beszámolóban a helyzetet egyenesen „őrültek házának” nevezte a válaszadó, aki szerint a vezetésben közreműködők kevésbé jól képzettek vagy „félértelmiségi, pszichésen rottyon lévő nárcisztikusok”. Megkérdőjelezte, hogy miként lenne egyáltalán lehetséges határidőre összeállítani a vendég- és műsorlistát, amikor nem egy több milliárdból működő állami televízióról van szó, hanem önkéntesekről és teljesítménybérben dolgozó műsorkészítőkről, akik eddig is mindent megtettek. A megfogalmazásából kivehetően abszurdnak tartja, hogy ilyen körülmények között irreális elvárásokat támasztanak velük szemben.

Felhábórítónak vélte továbbá, hogy Zaránd Péter és köre még plusz 10 százalék jutalékot is elkér, miközben „emberalatti ösztönlényekből álló sleppként” működnek, akik fele annyit sem tesznek bele a projektbe, mint mások. A kitöltő felhívja a vezetők figyelmét arra is, hogy a nagyobb nevek nem véletlenül hagyják ott az Ingát idővel – éppen miattuk.



Részlet a kérdőívre adott válaszokból

Hasonló vélemények érkeztek a többi megkérdezettől is:

„Szegény nem áll a helyzet magaslatán és nem is fog. Ő nem vezetőnek született és ezt nem hajlandó elfogadni nyilván ez innentől kezdve egy pszichológus dolga nem az enyém. Az is mutatja milyen önértékelési problémái és komplexusai vannak, hogy »megleste« az előző kérdőívet. Kommunikálni nem tud, gőgös, kever, stb stb. Dráma Queen akarom mondani king.”

„Alkalmatlan a helyettesével együtt, hiszen csak olyan műsoroknak ad teret, amik szerintük működhetnek, de ezek szerint egyáltalán nem értik a társadalmi érdeklődést.”

„Zaránd Pétert nem tartom megfelelő személynek ahhoz, hogy ezt a helyet vezesse.”

Az egyik kitöltő részletesen kifejtette, hogy Zaránd Péter főszerkesztő munkásságát sem szakmai, sem emberi, sem erkölcsi szempontból nem tartja értékelhetőnek. Úgy fogalmazott, hogy míg a legtöbben a saját munkájukra szeretnének koncentrálni, minél jobb műsorokat létrehozni és egy kulturális teret építeni a hozzájuk hasonló fiataloknak, addig akadnak néhányan, akik inkább rombolják ezt a közeget. Úgy írta le a helyzetet, mintha bizonyos szereplők saját „fekáliájukkal” kennék össze a falat ebben a kulturális térben, majd ezzel a „produktummal” dobálnák azokat is, akik éppen próbálják letakarítani azt.

A meglehetősen fantáziadús metaforát azzal folytatta, hogy Zaránd Pétert és Monostori Tibort („Noémit”) a „bélsárdobálás olimpiai bajnokainak” nevezte. A „szennyező anyag” pedig olyan jelenségekre utal, mint a drámakeltés, a keverés, a tehetséges fiatalok aktív szabotálása és az önkéntesekkel való embertelen bánásmód.

Megítélése szerint ez hosszú távon mindenki számára káros. Példaként hozta fel az anyagi gondokat, amelyekről Puzsér Róbert tájékoztatta. A folyamatos belső viszályok akkora deficitet okoztak, hogy az Inga csődközeli helyzetbe került, és több tízmilliós hitelfelvételre kényszerült a „szellemi olimpikonok” tevékenysége miatt.

A kérdés most az, hogy lesznek-e következményei annak, hogy a projekt vezetői ilyen módszerekkel tartották tévhitben a saját embereiket.