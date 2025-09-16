Anyaország :: 2025. szeptember 16. 19:08 ::

Eljött a vendégmunkások családegyesítésének ideje?

A napokban a HVG számolt be arról, hogy megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) döntését, így a hatóság nem utasíthatja ki azt a Fülöp-szigeteki vendégmunkást, aki nemrég adott életet gyermekének Magyarországon. A nő két éve érkezett Magyarországra, a férje magyar állampolgár. Többedmagával augusztusban indított pert az idegenrendészettel szemben. A vendégmunkás segítségére a szélsőliberális Helsinki Bizottság sietett, amely háborítatlanul működik továbbra is.



Illusztráció (forrás: helsinki.hu)

Újabb példája ez annak, hogy nem igaz a Fidesz kommunikációja, amely kategorikusan ellenzi a vendégmunkások, a migránsok családegyesítését. A Helsinki Bizottság, amely rendszeresen védi migránsok érdekeit a magyar állam ellenében, most is elérte, hogy az idegenrendészeti hatóság döntését megsemmisítsék. Az ítélet értelmében tehát a külföldi anya a magyar törvényekkel ellentétben (amit az uniós jog felülírt) tartós tartózkodási jogosultságot kaphat, pusztán azért, mert gyermeke magyar állampolgár.

Az igazán nagy probléma az, eltekintve ettől a konkrét esettől, hogy a döntés hosszú távon veszélyes precedenst teremt: bármelyik vendégmunkás, aki itt alapít családot, hivatkozhat a „függőségi viszonyra”, és ezzel tartósan Magyarországon maradhat, függetlenül attól, hogy van-e munkája. Ez gyengíti a magyar állam önrendelkezését, és tovább nyitja a kaput a bevándorlás előtt. Ez vajon miben tér el a nyugati példáktól? És vajon meddig hiszik még el a Fidesznek, hogy Magyarország „migránsmentes övezet”?

Lantos János – Kuruc.info