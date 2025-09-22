Anyaország :: 2025. szeptember 22. 13:55 ::

Dúró Dóra: így vert át és alázott meg Orbán Viktor a digitális gyermekvédelem ügyében

Amikor Orbán Viktor legutóbb az azonnali kérdésekre válaszolt, azt mondta nekem a digitális gyermekvédelemről szóló határozati javaslatomról, amikor számonkértem annak korábbi fideszes leszavazását, hogy "Tisztelt képviselő asszony, arra kérem, nyújtsa be újra! Köszönöm." Benyújtottam, és most ismét leszavazták.

Az nem lenne érdekes, hogy a Fidesz ellopja a Mi Hazánk javaslatait, erre rengetegszer volt példa (az antifa terrorszervezetté nyilvánítása a legfrissebb ilyen). Ami viszont ebben a sztoriban érdekes, hogy Orbán Viktor szintet lépett, és még csuklóztatott is azzal, hogy nyújtsam be újra a saját javaslatomat, amit egyszer már májusban leszavaztak. Kiderült: csak azért, hogy most újra leszavazhassák.

Sőt kronológiailag a következő történt: a digitális gyermekvédelemről egy hétpontos javaslatcsomagot benyújtottam a miniszterelnöknek még márciusban, pontokba szedve. Erre semmilyen érdemi választ nem kaptam, csak egy önfényező süketelést Rétvári Bencétől. Ugyanezt a javaslatomat benyújtottam az Országgyűlésnek is, a fideszes többség már bizottsági szinten elkaszálta május elején. Ezen a bizottsági ülésen Hollik István nemcsak leszavazta a javaslatomat, hanem még érvelt is ellene, azt állítva, hogy a legfontosabb lépéseket már megtette a kormány.

Én persze nem nyugodtam bele mindebbe, hanem Orbán Viktort is számonkértem a digitális gyermekvédelem ügyében, aki azt mondta, hogy az elsőtől az utolsó szóig egyetért velem. Ezután felhívtam a figyelmét arra, hogy valójában ők szavazták le a javaslatomat, és kértem, hogy csináljanak valamit, legyenek saját javaslataik, vagy támogassák az enyémet. Ennek tudatában is arra kért a miniszterelnök (számomra is meglepő módon), hogy nyújtsam be újra az én javaslatomat. Sajátjuk egyébként azóta sincs, az enyémnek az első pontját lopták el. Nekem már van tíz új javaslatom azóta, ezeket is el fogom mondani a vitában.

Az Orbán Viktorhoz intézett azonnali kérdésem után a folyosón megszólított Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki szintén elmondta, hogy egyetért velem. Nem sokkal később kerestek is az Energiaügyi Minisztériumból (szintén számomra meglepő módon), hogy egyeztetésre hívnak ebben a témában, illetve két másikat is megadtak. És míg én vártam a találkozót (már volt megbeszélt időpont), addigra Hollik István, aki néhány hete még a javaslatom ellen érvelt, augusztusban sunyi módon benyújtotta azt, ami nálam korábban az első pontként szerepelt, de semmit többet. Egyetlen érdemi paragrafust.

Tehát a miniszterelnök nem elégszik meg azzal, hogy ellopják a Mi Hazánk javaslatát, szintet lép a megalázásban, és újabb benyújtásra kér, hogy megint leszavazhassák az enyémet. Az is döbbenetes, hogy minisztériumi egyeztetésre is meghívnak (amire aztán nem került sor, mert végül lemondták) abban az ügyben, amiben tett kezdeményezésemet utána is gátlástalanul leszavazzák.

Hát nincs jobb dolga egy miniszterelnöknek és egy minisztériumnak, mint megalázni az ellenzéki képviselőket? Vajon miért nem elégszenek meg még azzal sem, hogy csak simán leszavazzák és ellopják a Mi Hazánk javaslatait? Miért pont engem tüntetnek ki az ellenzéki képviselők közül ezzel a szokásosnál is durvább alázással? Ezekre a kérdésekre nyilván soha nem fogok választ kapni.

Nekem a magyar gyermekek a mindeneim. Én elsősorban azért vagyok a politikában, hogy a Kárpát-medence magyar gyermekek kacagásától legyen hangos. Nekem ez a cél lebeg a szemem előtt minden egyes felszólalásomkor, javaslatomkor. Ha leszavazzák, ha megaláznak, akkor sem hátrálok meg.