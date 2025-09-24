Anyaország :: 2025. szeptember 24. 21:29 ::

Hadházy: fegyveres rendőrök jelentek meg a Szőlő utcai jelentésben szereplő Káncznál

Hadházy Ákos állítása szerint az igazságügyi miniszter Szőlő utcai javítóintézetről szóló szerdán megjelent jelentésében megemlített Káncz Csaba újságírónál „öt fegyveres rendőr jelent meg, majd lefoglalták a számítógépét”.

A miniszter jelentésében Kánczcal kapcsolatban kitérnek arra, hogy szeptember 13-án egy Facebook-bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utal Juhász Péter Pálnak, a javítóintézet egyebek mellett emberkereskedelemért büntetőeljárás alatt lévő volt igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”.

Hadházy állítása szerint a rendőrség azért jelent meg szerdán az újságírónál, mert az „számára megbízható forrásból úgy értesült, Semjén [Zsolt] és Rogán [Antal] miniszterek érintettek lehetnek a gyalázatos Szőlő utcai ügyben”. A politikus szerint rágalmazási feljelentést tettek Káncz ellen, akinek a politikus szerint „a magánvádas ügyét a szokásostól eltérően közvádassá emelte” az Ügyészség, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig „aránytalanul és megfélemlítően lépett fel” vele szemben.

A független parlamenti képviselő véleménye szerint Tuzson Bence igazságügyi miniszter szakmailag súlyosan megkérdőjelezhető jelentést tett közzé.

„A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről” – olvasható a jelentésben. Káncz a médiának szerdán azt állította, nem tudta, hogy az MI6-hez köthető céggel szerződhetett.

Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal 2016 elején nemzetbiztonsági átvilágítást (úgynevezett C típusú átvilágítást) végzett Káncz Csabáról és Kövér László aláírásával 2016 február 8-án a szakértő 5 évre szóló nemzetbiztonsági tanúsítványt kapott, ami soha nem került visszavonásra.

A független képviselő azt is írja, hogy a jelentés állításával szemben Káncz nem az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöki tisztét ellátó, szocialista Molnár Zsolt tanácsadójaként vett részt 2015 és 2017 között a bizottság zárt ülésein, hanem Szél Bernadett LMP-s országgyűlési képviselő tanácsadójaként.

„Összességében teljesen felesleges egy nem létező nyugati / angol összeesküvést belelátni egy politikailag nukleáris erejű hazai pedofilügybe. Amit a rendőrség most Káncz Csabával tett, az több dolog miatt is törvénytelen”– tette hozzá Hadházy Ákos.

Korábbi cikkek szerint a jelenlegi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kirstóf által vezetett cégnek is dolgozott Káncz Csaba.

