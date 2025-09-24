Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 24. 13:26 ::

Tuzson Bence szerint idegen titkosszolgálati szál is felmerül a "Zsolti bácsi-ügyben"

A Szőlő utcai javítóintézet büntetőügyével és az ahhoz kapcsolódó, nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban Tuzson Bence igazságügyi miniszter a kormány megbízásából jelentést készített, amelynek tartalmát szerdán a hivatalos Facebook-oldalán ismertette.

A jelentés főbb megállapításai a következők:

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel;

„minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér”;

feltárták, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja;

az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül.

Tuzson Bence hozzátette, mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtették. A jelentést pedig nyilvánosságra fogják hozni.

A Szőlő utcai botrány

Dobrev Klára, a DK elnöke nyílt levélben vonta kérdőre Pintér Sándor belügyminisztert a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatosan napvilágot látott információk miatt. Ezek alapján a gyermekotthonból – és más intézményekből is – gyermekeket szállítottak fideszes politikusoknak. „Ez a legsúlyosabb vád, ami egy állammal, egy kormánnyal és egy politikai közösséggel szemben felmerülhet: hogy saját, gondjaira bízott gyermekeit prostitúcióra kényszerítik” – írta a pártelnök.

Az Igazságügyi Minisztérium akkor erre úgy reagált, hogy az intézetben a történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő, alapos nyomozás folyik.

– Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehát, amely kormánytag érintettségéről szól, aljas rágalom, minden alapot nélkülöz, ezért haladéktalanul megtesszük a szükséges jogi lépéseket – írta Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Dobrev Klára erre azt válaszolta, hogy Tuzson Bence most buktatta le magát. A DK elnöke elmondta: ezek szerint ha Tuzson Bence tudja, hogy nem kormánytagok voltak, akkor azt is tudja, hogy kik érintettek az ügyben. Ezt követően felszólította az igazságügyi minisztert, hogy árulja el a nagy nyilvánosságnak, kik érintettek a pedofilbotrányban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember 17-én a Kormányinfón a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban közölte, hogy a nyomozás során mindent megvizsgálnak. A legfontosabb a nyomozati érdek, hogy olyan információ ne szivárogjon ki, amely a büntetőjogi felelősségre vonást megnehezítené. Egyelőre abban a szakaszban vannak, hogy a vádhatóság nyomoz, és a bizonyítékokat gyűjti tanúvallomások formájában is.

Ki lehet az a Zsolti bácsi?

Az Országgyűlés őszi ülésszakának első ülésén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kikérte magának a vádakat, amelyeket a Demokratikus Koalíció hozott fel ellene. Arató Gergely felszólalásában a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről beszélt, ahonnan szerinte fideszes politikusoknak szállítottak gyerekeket. Emellett feltette a kérdést: ki lehet „Zsolti bácsi”?

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Semjén Zsolt védelmére kelve úgy fogalmazott: „Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére.” Szerinte a DK „mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználja ehhez a hamis politikai támadáshoz”.

– Az aljas személyeskedésük egy komoly bűnügyben csak annyira komolyan vehető, hogy ehelyütt elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi! – írta Kocsis, aki tippjeként egy fotót osztott meg Gréczy Zsoltról, akiről korábban pornográf felvételek láttak napvilágot, majd arra kérte a DK elnökét, hogy a nyomravezetői díjnak szánt összeget inkább „egy pedofilok áldozatait segítő szervezetnek utalja”.

(Index nyomán)

