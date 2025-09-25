Anyaország :: 2025. szeptember 25. 10:51 ::

Lázár nem érez felelősséget a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága ügyében, inkább a rendőrség miatt aggódik

Attól tartok, a politikai cirkusz is csak tetézi a fájdalmukat, de ez láthatóan nem zavarja azokat, akik csinálják. Most egyetlen dolog volna megengedett a oldalaktól függetlenül: a részvét kinyilvánítása – mondta Lázár János az ATV-nek adott interjújában a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálával kapcsolatban.

Szabó Zsolt önkezűleg vetett véget életének, néhány nappal azt követően, hogy a város Lázár Jánoshoz köthető hírportálja jelentetett meg róla egy lejárató cikket, amelyben alkalmatlansággal vádolták a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt, a szerelmi életét a nyilvánosság elé citálták, és azzal vádolták, hogy a romantikus kapcsolata miatt lett élhetetlen a város.

A tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikküket elmondásuk szerint „kizárólag kegyeleti okból” törölték.

Lázár most az interjúban úgy fogalmazott, „legvadabb álmában sem feltételezte volna”, hogy valaki összefüggésbe hozza majd ezzel a tragédiával.

– Valakik napok óta építenek egy hamis narratívát, miszerint Szabó Zsolt az ellenlábasom lett volna, aki ellen lejáratóhadjáratot folytattam, ő pedig nem bírta tovább, és végül eldobta magától az életet. A valóság azonban az, hogy nem is ismertük egymást, így konfliktusunk sem lehetett. Nem is volt – mondta. Arra a kérdésre, érez-e felelősséget a tragédia miatt, azt felelte: „nem érezhetek felelősséget egy olyan tragédiával kapcsolatban, amelynek az áldozatát nem ismertem, és ahol a döntés valódi okai a számomra éppúgy ismeretlenek, mint bárki más számára.”

Lázár azt állítja, a lejárató cikket csak a rendőrkapitány halálát követően olvasta.

A rendőrség kedden videóüzenetben reagált, melyben Gál Kristóf rendőrségi szóvivő hangsúlyozta : a kollégájukat ért „alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben vájkálást” visszautasítják. Ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, természetes számára, hogy a rendőrök kiállnak bajtársuk emléke mellett, de szerinte

amit most a rendőrség mond, számomra több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Azt állítják, hogy a cikkel szemben, amely a romló közbiztonságról ír, a statisztikák azt mutatják, hogy a városban minden rendben.

Hozzátette: „azt azért ne várja el rendőrség, hogy politikusok – függetlenül attól, hogy melyik oldalon állnak -, az újságírók – függetlenül attól, hogy kivel szimpatizálnak -, vagy a polgárok – függetlenül attól, hogy kire szavaznak – hallgassanak, ne mondjanak véleményt, kritikát a munkájukról.”

Lázár azt is közölte: számára „nem hihető, hogy egy újságcikk miatt, egy rendőrtiszt ilyen lépésre veszi rá magát”. „Ezzel a leegyszerűsítő magyarázattal szerintem az áldozatot is megalázzák azok, akik ilyesmit sugallanak vagy állítanak”, jelezte, majd hozzátette, hogy aggasztja, hogy a rendőrség azt mondja, nem tudják, mi történt.

