A rendőrség reagált az öngyilkosságot elkövető Szabó Zsoltot lejárató cikkre

Az Országos Rendőr-főkapitányság nevében Gál Kristóf szóvivő egy videóban mutatta be, hogy milyen eredményes volt a múlt héten öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitány. Gál Kristóf nem mondta ki nyíltan, de egyértelműen a Promenád24 lejárató cikkére reagált.

A rendőrség korábban többszöri kérdésre sem mondta meg, hogy Szabó Zsolt öngyilkosságot követett-e el, de most Gál Kristóf egyértelműen ezt erősítette meg, amikor azt mondta, „hogy most miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg.”

„Az elmúlt hetekben egy, a szokásos módon névtelen cikkben kezdtek utalgatni arra, hogy a vásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. A várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány rosszul végzi munkáját, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, szabad véleményként tálalták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni” – mondta Gál a Promenád cikkére utalva, amelyet aztán Szabó halála utána kegyeleti okokra hivatkozva eltávolítottak.

Gál azt mondta, hogy a cikket inkább nem minősítik, de a tényeket bemutatják. Azt mondta, hogy Hódmezővásárhely az elmúlt öt évben háromszor is az első háromban volt a megyei jogú városok között a felderítési eredményességi rangsorban. Kétszer második és egyszer harmadik volt. Tavalyhoz képest a közterülten elkövetett bűncselekmények száma 33 százalékkal csökkent, miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett.

A szóvivő azt mondta, lehet őket kritizálni, de a kollégáikat ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben való vájkálást visszautasítják.

A rendőrség pénteken közölte, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt rendőr-alezredes, Márki-Zay Péter, a város polgármestere arról írt , hogy a rendőrkapitány öngyilkos lett. Márki-Zay arról is írt, hogy hat nappal azelőtt a város Lázár Jánoshoz köthető hírportálján, a Promenád24-en lejárató cikk jelent meg a rendőrkapitányról egy névtelen szerzőtől. A polgármester úgy tudja, hogy a cikk hatására Szabó Zsolt felajánlotta lemondását a feletteseinek, akik ezt nem fogadták el.

A történtekre szombaton Lázár János is reagált: ő többek között arról írt, Márki-Zay Péter gazember, aki a meghalt rendőr halála miatt kelt lincshangulatot. A hódmezővásárhelyi polgármester később úgy reagált, a cikk a városban sokaknak úgy hatott, mintha közvetlen üzenet lenne Lázártól. „Ha valakit a Promenád24 megtámad, azt Lázár János támadja meg”, írta.

(Telex nyomán)