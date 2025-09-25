Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 25. 18:40 ::

A végrehajtó-maffia zsarolni akarta Semjén Zsoltot? - Megszólal Schadl "gazdája"

Hatalmas botrány lett abból, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a parlamentben egy zaklatott hangú felszólalásban utasította vissza azokat a vádakat, amelyek szerint esetleg neki szállítottak volna kisfiúkat a Szőlő utcai javítóitnézet igazgatóján keresztül. Megpróbáltam az igazságnak utánajárni - írja Toroczkai László.

A pártelnök így folytatja: a gyermekotthonos fiatalokból prostitúciós hálózatot kiépítő Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának botrányáról elsőként hírt adó Füssy Angélát, a Magyar Jelen újságíróját kérdeztem az igazságról. Továbbá felkutattam a végrehajtó maffia fejének tartott Schadl György által csak "gazdámnak" nevezett, többszörösen büntetett előéletű Rehák Róbertet, mert a nyomozati anyagban volt egy papír, amelyre ő azt írta Semjén Zsolt neve mellé, hogy "több videó szerint szexuális kapcsolata volt cigány fiúkkal". Megtaláltam a már szabadlábra helyezett Rehákot, és szóra bírtam. Megkérdeztem tőle, hogy honnan származtak a Semjén neve mellé írt információi...