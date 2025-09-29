Anyaország :: 2025. szeptember 29. 07:33 ::

Hatvannégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Hatvannégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 24, szombaton négy, vasárnap 34 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében kettő határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 90 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - szeptember 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 63 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.