2025. október 1. 08:33

A pedofilozás csak akkor rossz, ha nem a Fidesz műveli: Lázár pl. ezzel a váddal ment neki a trombitáló félnótásnak

„Igaz, hogy pedofília miatt üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy?" – így fakadt ki Lázár János a múlt heti soproni Lázárinfó előtt, amikor a volt szegedi képviselő, Szabó Bálint – aki mostanában szívesen trombitál szét kormánypárti rendezvényeket, például Lázár fórumait is – előbb az öngyilkos hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt említette neki, majd azt kérdezte, hogy most is magával hozta-e a fiát „a kék villogós autóval”.

A miniszter előbb csak annyit mondott, hogy „a saját gyerekeddel foglalkozz, Bálint”, majd amikor az folytatta, hogy „ez nem egy személyes kérdés”, Szabó felé fordulva feltette a pedofilvádat sugalmazó két kérdést. Ehhez azt is hozzátette, hogy „Szombathelyen és Szegeden is ezt beszélik”. Az esetről Szabó Bálint videófelvételt készített, amit közzé is tett a Tiktokon (a szombathelyes rész a videón nem hallatszik jól, és a feliratozás is csak egy pillanatra bukkan fel).

A 444 cikkében arról ír, hogy Szabó Bálint neve számos ügy miatt került bele a hírekbe, arról viszont semmilyen hír, információ nem található, hogy bármikor is felbukkant volna a büntetőügyei között pedofil cselekmények gyanúja, vagy valaha is hírbe hozták volna egyáltalán pedofíliával, amit most Lázár kérdései tényként sugalltak.

– Nincsen semmi. Kurva nagyot hibázott szerintem János. A gyerekével kapcsolatos dolog kihozta a sodrából. Vissza próbált támadni és elbaszta – ezt már Szabó Bálint mondta a lapnak, amikor felhívták, hogy van-e olyan eljárás, bármi ügy vagy korábbi vád, szóbeszéd, amire Lázár a szavait alapozta. A politikus arról is beszélt, hogy „ennél aljasabb rágalmat” nehezen tudna elképzelni, mint amit a miniszter mondott és büntetőfeljelentést tesz.

Szerinte ha a kormány komolyan veszi, amiről az elmúlt egy hétben beszéltek, vagyis hogy az alaptalan vádaskodást súlyosan büntetik majd, akkor Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia.

(24 nyomán)