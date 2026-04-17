2026. április 17. 11:36

Távozik az ICE "nagyszerű vezetője"

Május végi hatállyal távozik hivatalából Todd Lyons, az amerikai Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (ICE) megbízott igazgatója - jelentette be csütörtökön Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter.

A miniszter az ICE nagyszerű vezetőjének nevezte Lyonst, aki "hozzájárult az amerikai közösségek biztonságosabbá tételéhez", és sok sikert kívánt neki a magánszektorban folytatódó karrierjéhez.

Todd Lyonst 2025 márciusában nevezték ki az ICE élére, abban az időszakban, amikor testet öltöttek Donald Trump amerikai elnök tervei a bevándorlás szabályainak átalakítására. Vezetése idején az ügynökség a kongresszustól jelentős forrásokat kapott, amelyeket az állományának és az őrizetbe vételi kapacitásainak bővítésére használt fel. Több nagyszabású bevándorlásellenes műveletben is központi szerepet játszott az ICE több nagyvárosban, köztük Chicagóban és Minneapolisban, aminek azt követően vetettek véget, hogy két tüntető meghalt az ügynökség tisztségviselőinek fellépése következtében. Az esetek vizsgálata még folyamatban van.

Stephen Miller, az elnök kabinetfőnök-helyettese és bevándorlási politikájának legjelentősebb formálója "elkötelezett vezetőnek" nevezte Lyonst.

"Bátor munkája számtalan amerikai életét mentette meg, és hozzájárult ahhoz, hogy amerikaiak milliói éljenek biztonságban és nyugalomban" - írta Miller közleményében.

(MTI)