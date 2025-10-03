Anyaország :: 2025. október 3. 16:25 ::

Juhász Péter azt üzente a jó zsaruk által lefolytatott kihallgatás után Kocsis Máténak, hogy kapja be

Péntek délelőtt fél 11-kor vonult be kihallgatásra Juhász Péter, az Együtt volt politikusa, akit házkutatás után tanúként hallgattak ki a Szőlő utcai ügyben a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Könyves Kálmán körúti épületében. Juhász korábban a Klubrádiónak azt nyilatkozta, viccesnek tartja tanúi minőségét, és szerinte egyre nyilvánvalóbb, hogy pedofilokat védő hálózat működik Magyarországon. A volt politikus panaszt tett a házkutatás ellen, és közölte, hogy a rendőrségnek elmondta az informátora nevét, így hamarosan kiderülhet, ki is az a „Zsolti bácsi”.



Fotó: Budai Balázs / Index

A házkutatás alatt Juhász a nyomozóktól próbálta megtudni, hogy pontosan mit keresnek nála, illetve hogy kapcsolódik ő a Szőlő utcai ügyhöz, mivel egy teljesen másik ügyben hozott nyilvánosságra hangfelvételt a podcastjában (ebben beszélt a névtelen informátor az állítólagos Zsolti bácsiról). Erre a nyomozók azt mondták neki, hogy ez „egy ügycsoport”. A volt politikustól adathordozókat foglaltak le, és a nyomozók a mobilját is elvitték.

– Mivel tanúvallomást kellett tennem, ezért mindenre válaszolnom kellett. Egyébként hamis tanúzással állítanának elő, vagy nem tudom. Tehát ezért volt hosszú – kezdte Juhász Péter, miután kilépett az ügyészség épületéből. Leszögezte, hogy nem gyanúsítják semmivel.

„Nem, dehogy gyanúsítanak, úgyhogy én azt mindenképp szeretném, hogy mindenki valahogy tegye közhírré, hogy Kocsis Máté kapja be, semmiféle rágalmazás szóba nem került itt, sem bűncselekmény elkövetésével nem vádolnak, semmi vád nincs ellenem” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy azt kérték tőle, hogy tárja fel azt, amit ma már mindenki tud, hogy honnan és milyen módon szerezte meg a „Zsolti bácsiról” szóló hangfelvétel.

– Ezt nyilván megtettem, ezen kívül pedig – és ez nagyon fontos, azt hiszem –, azokban az ügyekben kértek további információkat, amik hozzám befutottak az elmúlt időszak folyamán. Úgyhogy azt szeretném is jelezni és minél hangosabban elmondani, akik jelentkeztek nálam, pláne azok, akikről már beszéltem a nyilvánosságban, ígéretet kaptak hatóságtól, hogy ennek az ügynek lesz következménye – jegyezte meg, majd sok bátorságot és kitartást kívánt az érintetteknek, és megígérte, hogy minden jogi segítséget, illetve anyagi segítséget biztosít számukra. „Akár a magánvagyonom kárára is” – emelte ki.

Kifejtette, hogy sokszor hallani azt, hogy a kihallgatások jó zsaru, rossz zsaru felosztás mellett zajlik, de ő arról számolhat be, hogy itt a jó zsaru, jó zsaru felállás volt.

– Nagyon normálisan, együttműködően viselkedtek. Emberileg és szakmailag is azt gondolom, hogy kifogástalanul zajlott maga a kihallgatás. Bízhatunk abban, hogy bár fölülről próbálják ellehetetleníteni ezeket az eljárásokat, az itt dolgozó ügyészek tényleg fel akarják tárni ezeket az ügyeket – mesélte el.

Szerinte arra, hogy tényleg ki lesz vizsgálva az ügy, arra az is lehet egy garancia, hogy mindenki tud arról, hogy az ügyészség miről tud, tehát akár napi szinten rá lehet kérdezni a különböző ügyek állására.

Elmondta a politikus azt is, hogy a papíron az szerepel, hogy a Szőlő utcai Juhász Péter Pál ügyében nyomoznak, de ő úgy látja, hogy elég szabadon értelmezik ezt és kiterjesztették a négy ezzel kapcsolatos kérdésre a nyomozást. Arról azonban nem beszélt, hogy hogyan áll jelenleg a négy érintett ügy.

- Hadd ne fussak előre, mert a legjobb az lenne, ha ők maguk mondanák el akár nyilvánosan – magyarázta el Juhász Péter.

– Hozzátette, hogy számára ezzel az eljárás véget ért, az elektronikus eszközeiből – amit egyébként már vissza kapott – minden információt kinyertek, és azt mondták, hogy ami nem az üggyel kapcsolatos, azt megsemmisítik.

Politikusokról nem volt szó a kihallgatáson, Zsolti bácsi is csak annyira merült fel, amíg Juhász Péter elmondta az informátorának kilétét, akitől a hangfelvétel származik. Azt nem tudja, hogy Kocsis Máténak honnan van információja az ügyészségről, de az biztos, hogy „kapja be”. Emellett viszont azt gondolja, hogy gyermekvédelmi kérdésekben felül kell emelkedni a pártpolitikán.

„Próbálok abban hinni, hogy a gyermekvédelem nem pártpreferencia kérdése” – zárta Juhász Péter a rögtönzött sajtótájékoztatót.

(Index nyomán)