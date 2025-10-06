Anyaország :: 2025. október 6. 20:05 ::

Nébih: újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, így a kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent - közölte a Nébih hétfőn az MTI-vel.

A területileg illetékes kormányhivatalok szakemberei mindkét helyen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket. Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. Ezekről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is, a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe - írták.

A Nébih ismét felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. A betegség csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel fékezhető meg. Fontos továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a vármegyei kormányhivatalok növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébihnek - olvasható a közleményben.