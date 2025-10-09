Anyaország :: 2025. október 9. 11:32 ::

Gulyás: jövő héten találkozom Varga Judittal, akkor majd minden kiderül

Gulyás Gergely a kormányinfón az Index kérdésére elárulta, nem azért jelentette be szerdán, hogy visszavárják Varga Juditot, mert erről méréseket látott volna.

– Nem a fogadókészség hiányzik, hanem a csatlakozási szándék – fogalmazott, majd hozzátette, hogy a jövő héten találkozik Varga Judittal, úgyhogy majd megkérdezi, hogy változott-e az álláspontja, és akkor majd minden kiderül.

A miniszter elmondta azt is, hogy Orbán Viktor csak az október 23-i állami ünnepségen tart beszédet, a Békemeneten nem vesz részt.

Az Adria-vezeték első tesztjeivel kapcsolatban a miniszter kifejtette, a kormány álláspontja nem változott, továbbra is azt szeretnék, hogy a lehető legtöbb helyről szerezhessen be kőolajat és földgázt. Szerinte van egy szakmai vita, hogy tud-e megfelelő kapacitást biztosítani a vezeték, de ha tudna, akkor is valahonnan meg kell venni a kőolajat.

A lényeg, hogy egyoldalú függőséget ne cseréljünk másik egyoldalú függőségre – fogalmazott Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy pont emiatt szeretnék továbbra is fenntartani a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal.

A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a kormánynak nincs tudomása az Ukrajnában elfogott magyar kémekről, és Gulyás Gergely szerint nincs alapja annak sem, hogy drónokat küldtek volna Magyarországról Ukrajna területére.