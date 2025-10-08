Anyaország :: 2025. október 8. 10:07 ::

Gulyásék nagyon visszahoznák már Varga Juditot

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, melyben egy kérdezz-felelek üzenetre válaszol.

A miniszterelnökséget vezető minisztert arra kérték, tegyen valamit annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen. „Ekkora visszavárást még soha nem láttam, mint ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatosan” – áll az állítólagos üzenetben.



Grófó a király, Judit a királynő - mindkettőt szívükbe zárták a fideszesek, ezért üzent most neki Gergő miniszter "speciálba"

Gulyás a következőt reagálta-üzente:

Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.

Korábban írtuk: Varga Judit diplomaták mellett tűnt fel egy nyilvános fórumon