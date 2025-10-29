Anyaország :: 2025. október 29. 15:23 ::

Fiatalkorúak vertek halálra vascsővel és deszkával egy embert egy hajdúnánási buszmegállóban

Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban, a két fiatalkorú gyanúsítottat elfogták - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

Azt írták, kedd este 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy hajdúnánási buszmegállóban "többen összeverekedtek". A járőrök a helyszínen már csak egy eszméletlen embert találtak, azonnal mentőt hívtak hozzá, a 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.

A vármegyei nyomozók és a helyi rendőrök tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

A rendőrség adatai szerint a 16 éves és a 15 éves "fiú" összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához, és ezekkel ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek.

A két "fiú" a kihallgatásán beismerő vallomást tett, ellenük halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.

(MTI - Police.hu nyomán)