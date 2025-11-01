Anyaország, Videók :: 2025. november 1. 13:46 ::

Feketelista készül a "veszélyeztető" szülőkről

A kormány a családok hálószobájába, a konyhájába, a gyerekszobájába is behatol. Kubatov Gábor legnagyobb örömére készítenek egy nem hivatalos fekete listát a szülőkről, adatokat gyűjtve egyes személyek „életvezetéséről” és „nevelési magatartásáról”, vagyoni helyzetéről, kapcsolatairól, egészségi állapotáról is! - hívta fel a figyelmet egy törvénymódosítás részleteire Novák Előd.

A gyermekjóléti szolgálatból, a segítő rendszerből megfigyelő rendszer lesz: a gyanú már ítéletté válik. Felhatalmazza a gyermekvédelmi szerveket, hogy hozzáférjenek a bűnügyi nyilvántartásokhoz, és adatot kérjenek minden, a szülő ellen folyamatban lévő büntetőjárásról. Nemcsak jogerős ítéletről van szó: ár a gyanú puszta ténye is elég ahhoz, hogy a gyermekvédelmi gépezet beinduljon, és a családot veszélyeztetőnek minősítsék. Ezzel a kormány sárba tiporja a jogállamiság egyik legfontosabb alapelvét: az ártatlanság vélelmét. Milyen jogállam az, ahol a gyanú már ítélet? Ahol egy feljelentés is elég ahhoz, hogy egy családot tönkretegyenek? - áll a videó felvezetőjében.