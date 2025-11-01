Anyaország, Külföld :: 2025. november 1. 15:05 ::

Az FPÖ a Tisza strabagos pénzelését firtatja az osztrák parlamentben

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) felveti az ország parlamentjében azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű osztrák liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök - köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner támogatták-e a Tisza Pártot - derül ki abból a közleményből, amelyet az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker tett közzé szombaton Bécsben.

A főtitkár emlékeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Strabagra vonatkozó megjegyzésére, miszerint : "pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják".

"Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az első osztályú esete egy külpolitikai időzített bombának" - fogalmazott Hafenecker. Meglátása szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek - akinek pártja, a NEOS "szorosan kötődik Haselsteiner hálózatához" - haladéktalanul tisztáznia kell, mit tud ezekről a fejleményekről, és a minisztériuma vagy EU-közeli szervezetek valamilyen formában érintettek voltak-e az ügyben.

"Ausztriában állandó hisztéria övezi az állítólagos orosz befolyás kérdését, de közben szemet hunynak akkor, ha egy NEOS-főtámogató által vezetett osztrák cég maga próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon. Úgy tűnik, a felháborodás csak addig tart, amíg azt a politikai érdekek megkívánják" - írta a főtitkár.

A politikus szerint a NEOS "Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát képviseli", ezért jogosnak nevezte a feltevést, hogy az EU-hoz vagy Ukrajnához köthető struktúrák is érintettek lehetnek az ügyben. "Végső soron egy szuverén uniós tagállam politikai viszonyainak befolyásolási kísérletéről lehet szó" - fogalmazott.

A főtitkár közölte, hogy az FPÖ parlamenti kérdéseket nyújt be a külügyminiszternek címezve a Strabag, a NEOS, az uniós szervek és a magyar ellenzék közötti összes kapcsolat, találkozó és információáramlás nyilvánosságra hozataláról. "Ausztria külpolitikája nem válhat a liberális hatalmi kartellek játszóterévé" - szögezte le.

Hafenecker kijelentette: Ausztria nem válhat a pártpolitikai befolyás exportőrévé, miközben "ugyanazok a körök itthon minden feltételezett 'külföldi befolyás' miatt pánikba esnek". "Ezt nevezik kettős mércének, és Meinl-Reisinger ennek a legjobb példája" - tette hozzá.

(MTI)