Redditen kért segítséget egy kétségbeesett sofőr, akinek az autója nem sokkal azután mondta fel a szolgálatot, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell beninzkútjánál.
A sofőr beszámolója szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és egészen biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mivel erre külön ügyelt. Ennek ellenére az autója kicsivel később leállt. Nincs egyedül: egy másik felhasználó szerint szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak.
A pórul járt sofőr autóját azóta átvizsgálta egy szerviz. Itt megállapították, hogy "nagyrészt víz van a tankban." Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett a motorban.
Nem ez az első eset, hogy a Shell hasonló hibát vét. 2019-ben benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja.
Az esetről hírt adó Totalcar megkereste az üggyel kapcsolatban a Shellt is, akik a kérdéseikre (valóban történt-e ilyen, megkapták-e a bejelentést, és miként történhet ilyen a benzinkúton) a következő választ adták:
Vásárlóink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért minden ilyen jellegű bejelentést kiemelten kezelünk.Az Ön által említett problémát a tegnapi napon észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket.Ügyfélszolgálatunk minden vásárlói panaszt egyéni szinten vizsgál, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük.A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.A Shell globális stratégiája szigorú működési előírásokat és fejlett ellenőrző rendszereket foglal magában az incidensek megelőzése és kezelése érdekében. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk az üzemanyag minőségével kapcsolatban, minden esetben haladéktalanul megteszünk minden szükséges intézkedést.Shell Hungary zRt.