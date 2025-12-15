Anyaország :: 2025. december 15. 10:50 ::

Benzin helyett vizet adott az egyik Shell-kút az M7-esen, többen pórul jártak

Redditen kért segítséget egy kétségbeesett sofőr, akinek az autója nem sokkal azután mondta fel a szolgálatot, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell beninzkútjánál.



Fotó: Getty Images

A sofőr beszámolója szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és egészen biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mivel erre külön ügyelt. Ennek ellenére az autója kicsivel később leállt. Nincs egyedül: egy másik felhasználó szerint szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak.

A pórul járt sofőr autóját azóta átvizsgálta egy szerviz. Itt megállapították, hogy "nagyrészt víz van a tankban." Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett a motorban.

Nem ez az első eset, hogy a Shell hasonló hibát vét. 2019-ben benzin helyett gázolajat, gázolaj helyett pedig benzint adott ki a vállalat egy magyar kútja.

Az esetről hírt adó Totalcar megkereste az üggyel kapcsolatban a Shellt is, akik a kérdéseikre (valóban történt-e ilyen, megkapták-e a bejelentést, és miként történhet ilyen a benzinkúton) a következő választ adták: