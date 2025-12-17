Az alábbi tájékoztatást küldte portálunknak a Shell Hungary zRt.:

A Shell Hungary zRt. által december 12-én, a balatonkeresztúri töltőállomáson észlelt probléma nyomán indított vizsgálat lezárult. A vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba.

Ahogy azt korábban is jelezte a Shell, a probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt, vis maior eset volt. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, egyedül ezen a töltőállomáson merült fel a meghibásodás.

A Shell a vizsgálat eredménye alapján természetesen kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet, és őszintén sajnálja a kellemetlenséget.