Anyaország :: 2025. december 18. 07:37 ::

A Zsindex magyarnak hazudja a települést, ahol a tanulás helyett a korai "elhálást" támogatják a "középosztálybeli" szülők

„Áttörés: a férfiak először engedik a lányokat továbbtanulni az egyik településen, ahol jelen vannak a Tanítsunk Magyarországért Program mentorai” – kezdte Facebook-bejegyzését György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarország program irányításáért felelős kormánybiztos. A település nevét szándékosan nem írta le, pedig ha megtette volna, akkor talán nem írta volna a Zsindex azt, hogy magyar településről van szó. Bár a gyerekotthonnak hazudott javítóintézet után persze bármi lehetséges.

A kormánybiztos a bejegyzésben kifejtette, hogy vannak olyan dolgok, amelyekről kevés szó esik a nyilvánosságban.

„Jellemzően az állam felelőssége merül fel minden olyan helyzetben, amikor az »állam« nem tud segíteni abban, hogy egy gyermek legalább szakmát szerezzen, és a jég hátán is megéljen”.

„Fel sem merül, hogy a pedagógusoknak vagy éppen a Tanítsunk Magyarországért Program mentorainak milyen heroikus küzdelmet kell folytatniuk a rossz szokásokkal nap mint nap”.



Ezek a "magyar" lányok már csak ilyenek... Ugye, kedves Rádi Balázs?

„Azzal, hogy a gyerekeket – különösen a lányokat – nem engedik továbbtanulni, nem engedik el osztálykirándulásokra, támogatják, hogy korán »elháljanak« – hogy csak a kevésbé, de már így is elég extrém példákat említsem” – fogalmazott.

Ő egyébként nem állította, hogy magyar településről lenne szó, a fentiek ismeretében nem is lehet, de a libsiknél a valóság soha nem szokott problémát okozni.