„Áttörés: a férfiak először engedik a lányokat továbbtanulni az egyik településen, ahol jelen vannak a Tanítsunk Magyarországért Program mentorai” – kezdte Facebook-bejegyzését György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarország program irányításáért felelős kormánybiztos. A település nevét szándékosan nem írta le, pedig ha megtette volna, akkor talán nem írta volna a Zsindex azt, hogy magyar településről van szó. Bár a gyerekotthonnak hazudott javítóintézet után persze bármi lehetséges.
A kormánybiztos a bejegyzésben kifejtette, hogy vannak olyan dolgok, amelyekről kevés szó esik a nyilvánosságban.
„Jellemzően az állam felelőssége merül fel minden olyan helyzetben, amikor az »állam« nem tud segíteni abban, hogy egy gyermek legalább szakmát szerezzen, és a jég hátán is megéljen”.
„Fel sem merül, hogy a pedagógusoknak vagy éppen a Tanítsunk Magyarországért Program mentorainak milyen heroikus küzdelmet kell folytatniuk a rossz szokásokkal nap mint nap”.
„Azzal, hogy a gyerekeket – különösen a lányokat – nem engedik továbbtanulni, nem engedik el osztálykirándulásokra, támogatják, hogy korán »elháljanak« – hogy csak a kevésbé, de már így is elég extrém példákat említsem” – fogalmazott.
Ő egyébként nem állította, hogy magyar településről lenne szó, a fentiek ismeretében nem is lehet, de a libsiknél a valóság soha nem szokott problémát okozni.