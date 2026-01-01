Anyaország :: 2026. január 1. 12:45 ::

Simicskó vs Novák: miért titkosítják a honvédség iraki és csádi költségét?

Simicskó István volt honvédelmi miniszter szerint a Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról „komoly beszámoló” készült, de Novák Előd rávilágított: az még egy oldal sincs! Egyetlen számot sem árulnak el, hogy ebben a megszállásban való részvételünk hány tízmilliárd forintjába került, és fog kerülni a magyar adófizetőknek, vagy hogy hány sérülés történt, milyen harci helyzetekben vettünk részt, egyáltalán mit csináltak a magyar „honvédek” ott... Ilyen "komoly beszámolók" alapján hoz döntéseket a Fidesz.

A fideszes többség megszüntette az Országgyűlés hozzájárulási kötelezettségét magyar honvédjeink külföldre küldése ügyében, már a kormány hatásköre az. De ha valóban háborús veszélyhelyzet van Magyarországon, akkor mit keresnek a magyar honvédek a világ más részein, pl. Irakban vagy majd Csádban is? – tette fel a kérdést Novák Előd.

„Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre!” – az 1848-as márciusi ifjak e követelését ma már egyetlen pártként csak a Mi Hazánk vallja, de a párt hiába szorgalmazta évek óta az iraki megszállásban való részvételünk befejezését, miután az ottani parlament néhány éve döntést hozott a külföldi csapatok hazaküldéséről, de a magyar kormány sajnos azt közölte: ott maradnak a magyar "honvédek".

A Mi Hazánk szakpolitikusa rávilágított: a NATO-tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt (ráadásul az afganisztáni, az iraki és a csádi „misszió” sem NATO-döntés alapján született, hanem alkalmi háborús koalíciók).

Novák Előd kifogásolta, hogy hadiipari fejlesztéseink is az idegen érdekek kiszolgálását tartották szem előtt a haza védelme helyett, pl. a nehéz légiszállító kapacitás biztosításával. A Mi Hazánk viszont a magyar szempontokat helyezné előtérbe a hadseregfejlesztés során, az afganisztáni, iraki és hasonló megszállásokra költött százmilliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek.