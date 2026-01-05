Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 5. 12:14 ::

Halálos késelés Miskolcon - egy 17 éves Magyar Péter-kedvenc az elkövető, és nem valószínű, hogy plüssmaci-hiány miatt váltotta a szót

Emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 17 éves "fiúval" szemben.

A gyanúsított január 4-én 19 óra körül Miskolcon, a Vörösmarty Mihály úti játszótéren szóváltást követően megszúrt egy 16 éves fiút. Ezután a sértett tett néhány lépést, majd összeesett, ismerősei pedig értesítették a segélyhívót.

A támadó időközben elmenekült.

A bejelentést követően a rendőrök negyedórán belül azonosították, majd elfogták a 17 éves "fiút", aki kihallgatásán beismerő vallomást tett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett tettes letartóztatását - közölték honlapjukon.