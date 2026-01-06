Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 6. 14:15 ::

Tarnaörsön fogtak el egy kőbányai gyilkost

A budapesti nyomozók 2026. január 2-án Tarnaörsön elfogtak egy 31 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tavaly ősszel megölte ismerősét.



A BRFK Tevékenység-irányítási Központjába 2025. november 23-án érkezett bejelentés, hogy egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit. Az eljárás során beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, és azonosították a feltételezett elkövetőt.

A 31 éves S. Norbertet gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság azóta elrendelt. A férfi nem tett vallomást - olvasható a rendőrség honlapján.