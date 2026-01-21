Anyaország :: 2026. január 21. 08:04 ::

Mélységesen felkavaró Partizán-leleplezés: akár egy pofon is elcsattanhatott a rablókat, erőszaktevőket és potenciális gyilkosokat fogva tartó javítóintézetben

Proics Lilla tanár adott interjút a Partizánnak, amelyben arról a közel két hónapról mesélt, amely során a nemrég bezárt Szőlő utcában dolgozott. Proics tavaly novembertől volt nevelő a Szőlő utcában, amíg azt be nem zárták.

Elmesélte azt, hogy őt még Kovács-Buna Károly vette fel dolgozni. Akkor még nem tudott a Kovács-Buna által elkövetett erőszakos esetekről, de Proics Lilla elmesélte, hogy Kovács-Buna "egészen vad dolgokat mondott pedagógialag." Eszerint

a nevelés hatalmi kérdés, akarat-rákényszerítés,

az empátia minden nevelésben káros, mert kiváltja a gyerekek ellenállását,

a győzködés, a kérlelés, a növendék bevonása a döntési folyamatokban rombolja a tekintélyt,

az hátrány, ha egy nevelő nő,

mindig úgy kell lezárulniuk a "feszkós helyzeteknek" is, hogy a fiúk belátják, ők itt fogvatartottak.



A liberális - civilben egyébként színikritikus - hölgy szerint "a tekintélyelvű attitűd nem alkalmas a nevelésben", elvégre a rablógyilkosok a cuki gügyögésnek szoktak engedelmeskedni

Proics elmondta, nem látta, hogy bántalmazó lett volna Kovács-Buna, de "fura, feszült figura" volt, és merev, hierarchikus, parancsuralmi rendszert működtetett. A házirend nem volt nyilvános, a fiúkat a vezetéknevükön kellett szólítani, Proics szerint sok esetben merült fel benne, hogy nevelők bánthattak gyereket,

olyan is előfordult, hogy hallottam egy pofont.

Pedig szerinte az irányítási feladatokat ellátó bv-parancsnok is hangsúlyozta, hogy tilos egy ujjal is hozzányúlni a gyerekekhez, ehhez képest még ezután is volt pár eset – az elkövetőket jellemzően el is bocsájtották.

Az odajáró gyerekek jó része a mélyszegénységből jött, nem járt rendes iskolába. Proics ellátatlan egészségügyi helyzetekkel is találkozott, foghiánnyal például.

(24 - Telex nyomán)