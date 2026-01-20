Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 20. 07:57 ::

Azonnali hatállyal bezárja a kormány a Szőlő utcai javítóintézetet

A belügyminiszter március 14. határnappal jogutód nélkül megszünteti a - 12 éves kortól - letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Budapesti Javítóintézetet; a fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása kedden befejeződik - közölte a Belügyminisztérium (BM) az MTI-vel.



Máshova kell vinniük ezentúl Puzséréknak a macikat az emberölés kísérlete miatt fogva tartott ártatlan kisfiúk részére :(

A közlemény szerint a büntetés-végrehajtás 2025. december 10-én vette át a Budapesti Javítóintézetet, ahol akkor 59 letartóztatott - közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú - fiatalkorút tartottak fogva.

Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves. A bíróságok

31 fiatalkorút rablás;

hat fiút emberölés kísérlete;

négy-négy főt szexuális erőszak, illetve

lopás;

két-két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve

jármű önkényes elvétele;

egy-egy fiatalembert terrorcselekmény előkészülete,

terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés,

emberölés előkészülete,

személyi szabadság megsértése,

zsarolás,

garázdaság,

kerítés, illetve

egyedi azonosítójellel való visszaélés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le.

Kiemelték, hogy a rendelkezési jogkör gyakorlóinak jóváhagyásával a fogvatartott fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása január 20-án befejeződik, ettől az időponttól az intézmény tényleges feladatellátást nem végez.

A munkáltató tárgyalásokat kezd az intézmény közalkalmazotti tanácsával az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről; megkezdi a gazdasági feladatok végrehajtását és az ingatlan vagyonkezelői joga, valamint számlái megszüntetésének előkészítését - közölte a BM.

