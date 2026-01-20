A belügyminiszter március 14. határnappal jogutód nélkül megszünteti a - 12 éves kortól - letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Budapesti Javítóintézetet; a fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása kedden befejeződik - közölte a Belügyminisztérium (BM) az MTI-vel.
Máshova kell vinniük ezentúl Puzséréknak a macikat az emberölés kísérlete miatt fogva tartott ártatlan kisfiúk részére :(
A közlemény szerint a büntetés-végrehajtás 2025. december 10-én vette át a Budapesti Javítóintézetet, ahol akkor 59 letartóztatott - közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú - fiatalkorút tartottak fogva.
Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves. A bíróságok
- 31 fiatalkorút rablás;
- hat fiút emberölés kísérlete;
- négy-négy főt szexuális erőszak, illetve
- lopás;
- két-két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve
- jármű önkényes elvétele;
- egy-egy fiatalembert terrorcselekmény előkészülete,
- terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés,
- emberölés előkészülete,
- személyi szabadság megsértése,
- zsarolás,
- garázdaság,
- kerítés, illetve
- egyedi azonosítójellel való visszaélés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le.
Kiemelték, hogy a rendelkezési jogkör gyakorlóinak jóváhagyásával a fogvatartott fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása január 20-án befejeződik, ettől az időponttól az intézmény tényleges feladatellátást nem végez.
A munkáltató tárgyalásokat kezd az intézmény közalkalmazotti tanácsával az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről; megkezdi a gazdasági feladatok végrehajtását és az ingatlan vagyonkezelői joga, valamint számlái megszüntetésének előkészítését - közölte a BM.
Korábban írtuk:
- A Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője úgy érezte, tud adni a gyerekeknek - és adott is, ha úgy hozta a szükség
- Többszörösen visszaeső, erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője, akiért Magyar Péterék tüntikéznek
- Elfogták Lakatos Lacikát, aki akkor lépett meg a debreceni javítóintézetből, amikor a rendőrök átvették az irányítást