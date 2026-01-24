Anyaország :: 2026. január 24. 14:20 ::

Tovább apad a fideszes szavazóbázis: Kis Grófó megsértődött, elvégre ő nem takarítja a szart, hanem zenét készít belőle

„Felháborodásomnak és értetlenségemnek kell, hogy hangot adjak” – írja hosszú Facebook-bejegyzésében Kis Grófó, aki korábban többször is feltűnt a kormánypártok környékén.

A "zenész" Lázár János néhány nappal ezelőtt, Balatonalmádiban elmondott beszédére reagált. Többek között azt írta:

semmilyen politikai, ideológiai véleményformálónak nincsen joga ahhoz, hogy hátrányosan – a magyarsággal szemben – megkülönböztessen bennünket! Főleg nem egy olyan kormányzat idején amikor a cigányság ügyét miniszterelnökségi államtitkárság irányítja több mint 10 éve!

A hozzászólások között többen is írtak arról, hogy Kis Grófó korábban nyíltan szimpatizált a kormánnyal, amire a "zenész" úgy reagált, hogy:

nem nektek akarok megfelelni hanem a drága Jó Istennek ! Az ember az életében hoz jó és rossz döntéseket is egyaránt de azt neki kell belátni.

Alább olvasható a teljes szöveg, eredeti cigány helyesírással - a kedvenc részünk: "a cigányság a társadalmunk minden területén - arányosan - pontosan ugyanolyan mértékben járul hozzá az országunk életéhez mint a magyarság":

Kedves roma testvéreim határainkon belül és kívül! Felháborodásomnak és értetlenségemnek kell, hogy hangot adjak az elmúlt napok roma ügyekkel kapcsolatos politikainézetnyilvánításokkal kapcsolatban! Nemcsak, azért mert a cigányság ügyének és kultúrájának rendíthetetlenül elhívatott képviselője vagyok, hanem ,azért is mert a cigányság a magyarság szerves részét képezi èletünk és társadalmunk minden területén! Ezért egyértelműen elutasítok és elítélek minden olyan megnyilvánulást, gondolatot és véleményt, amely rasszista alapon a cigányságot hátrányosan megkülönbözteti, degradálja, lenézi vagy elítéli bármilyen értelemben! A cigányság a társadalmunk minden területén - arányosan - pontosan ugyanolyan mértékben járul hozzá az országunk életéhez mint a magyarság, amire büszke is vagyok! Ebből következően semmilyen politikai, ideológiai véleményformálónak nincsen joga ahhoz, hogy hátrányosan - a magyarsággal szemben - megkülönböztessen bennünket! Főleg nem egy olyan kormányzat idején amikor a cigányság ügyét miniszterelnökségi államtitkárság irányítja több mint 10 éve! Ezért megkérek minden cigány testvéremet - aki a cigányság ügyének felemelése mellett elkötelezett - hogy egyértelműen határolódjon el ,az elmúlt napokban velünk kapcsolatos véleményektől és újra és újra tegyük egyértelművé ha szükséges ,azok emberek számára ,akik kategorizálni ,és minősíteni próbálnak minket, hogy mi is a magyar társadalom értékes és szerves részét képezzük! Kérlek benneteket ,hogy minél többen osszátok meg ezeket a gondolatokat, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés mellett nem lehet szó nélkül elmenni! Megkérek minden roma testvéremet és nem roma testvéremet ,hogy nagyon vigyázzunk egymásra és ,ez a megnyilvánulás ne hasson ki egymásra ,mert látom a Kommentszekcióban, hogy erősek ,az indulatok , ne tegyétek, mert a Jó Isten a szeretetet adta nekünk ingyen , és a legnagyobb fegyverünk is egyben ,amivel legyőzzük a gonoszságot ❤️ Bízom benne , hogy már nem kell többször ilyen ügyek miatt megnyilvánulni 🙏 Kérek minden embert tisztelettel , hogy a közeljövőben felelősségteljesebben nyilvánuljon meg ,mert senkinek nincsen felsőbbrendűsége egymáshoz képest ,mert Isten előtt egyek vagyunk ! Tisztelettel : Grófo-Kozák László / Kis Grófo -énekes

(Kuruc.info - 24 nyomán)