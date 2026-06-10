Külföld :: 2026. június 10. 12:53 ::

A svédek többsége elutasítja az euró bevezetését

Idén még a tavalyinál is kevesebb svéd szeretné a nemzeti valutáját, a koronát lecserélni euróra a statisztikai hivatal friss felmérése szerint.

Az eurót bevezetni akarók aránya a szerdán ismertetett felmérés szerint 28,7 százalékra csökkent a tavalyi 32 százalékról.

A svédek körében az európai uniós tagság támogatottsága 64,5 százalék volt, gyakorlatilag nem változott tavalyhoz képest.

Svédország több mint harminc éve csatlakozott az Európai Unióhoz. 2003-ban a választók egy nem kötelező érvényű népszavazáson elutasították az euró bevezetését. Svédország árukereskedelmének több mint 60 százalékát az EU-val bonyolítja.

A statisztikai hivatal felmérésében több mint 4500-an vettek részt az április végétől számított egy hónapban.

(MTI)