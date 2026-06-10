Anyaország :: 2026. június 10. 11:47 ::

Szabó Bence elindította a visszaszerelését

Szabó Bence Instagramon bejelentette, hogy elindította a visszaszerelését, mert szeretné újra hivatásosként szolgálni a hazáját. A volt nyomozó azt írta: Pósfai Gábor belügyminiszter utasításba adta, hogy a pályát korábban elhagyó kollégák részére biztosítani kell a lehetőséget, hogy visszaszerelhessenek a hivatalos állományba, ezt a lehetőséget az előző vezetés korlátozta.

Szabó Bence márciusban azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a titkosszolgálatok megpróbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét. A Direkt36-nak adott, a Telexen megjelent nyilatkozata után hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt nyomozás indult, hogy a Tisza Párthoz köthető informatikusoknál titkosszolgálati nyomásra tartottak-e házkutatást, illetve a legfőbb ügyész javaslatára a Nemzeti Nyomozó Irodától átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez az MNB-ügy eljárása szakszerűségi okokra hivatkozva, írja a Telex.

Szabó szolgálati panaszt is benyújtott, mert szerinte jogellenesen szüntették meg a munkaviszonyát. Május elején a Legfőbb Ügyészség megszüntette a volt rendőrnyomozó „gyanúsítotti jogállását”, amit azzal indokoltak, hogy a gyanúsítás idő előtti volt, és valószínűsíthető volt, hogy a „gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előny szerzésére”. Bár Szabó már nem gyanúsított, az ellene indult eljárás ezzel még nem zárult le.

Májusban Pósfai Gábor bejelentette, hogy Szabó a Belügyminisztériumnál fog dolgozni, és az állomány véleményének megjelenítése és becsatornázása lesz a feladata.