Friss hírek :: 2026. június 10. 13:16 ::

Mi Hazánk: kiskapuk maradtak a hazai vendégmunkás-szabályozáson

A szigorítás után is maradtak a tömeges vendégmunkás-beáramlást lehetővé tevő kiskapuk a hazai szabályozáson - közölte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője.

Lantos János üdvözölte, hogy megtiltották e területen a pártja által gyakran "modern kori rabszolga-kereskedőkként" említett munkaerő-kölcsönző cégek működését, csak az egyénileg szervezett tartózkodást téve lehetővé az itt dolgozni kívánóknak.

A politikus szerint rövidtávon az intézkedés csökkentheti a vendégmunkások számát, ám, jegyezte meg, nincsen garancia arra, hogy nem kezdik külföldön más, de ismét szervezett formában elősegíteni a munkát keresők Magyarországra érkezését.

Nem gondolom, hogy a globális multik lemondtak volna arról, hogy tömegével hozzák Magyarországra a vendégmunkásokat - fogalmazott.

Lantos János azt is követelte: a kormányzat kártalanítsa azokat a magyar dolgozókat, akik a vendégmunkások országba érkezése miatt vesztették el állásukat. Felvetette, hogy erre fedezet lehet a vagyonvisszaszerzésből származó összeg.

(MTI)