A Várkert Bazárban tartották a Fidesz Parlamenti Szalon című rendezvényét, ahol a Fidesz-celebek krémje is tiszteletét tette: ott volt Gáspár Győző és a külügynél dolgozó lánya, Gáspár Evelin, de még Tóth Gabi is felbukkant, aki lelkesen szorongatott egy Orbán-firkás papírlapot, írja a 24.
Gáspár Győző osztotta meg a képet, előre felkészülhetett a kritikákra, mert egyfelől korlátozta, ki szólhat hozzá, másrészt azzal a szöveggel tette ki: „Jöhet a Reddit!” – utalva arra, hogy a netes fórumon bizonyosan beszédtémát szolgáltatnak majd.
