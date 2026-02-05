Anyaország, Extra :: 2026. február 5. 12:04 ::

Parlamenti Szalon, Fidesz Press - a lánya "felzárkóztatása" után végre Győzikén lehet a sor

A Várkert Bazárban tartották a Fidesz Parlamenti Szalon című rendezvényét, ahol a Fidesz-celebek krémje is tiszteletét tette: ott volt Gáspár Győző és a külügynél dolgozó lánya, Gáspár Evelin, de még Tóth Gabi is felbukkant, aki lelkesen szorongatott egy Orbán-firkás papírlapot, írja a 24.



Gáspár Győző osztotta meg a képet, előre felkészülhetett a kritikákra, mert egyfelől korlátozta, ki szólhat hozzá, másrészt azzal a szöveggel tette ki: „Jöhet a Reddit!” – utalva arra, hogy a netes fórumon bizonyosan beszédtémát szolgáltatnak majd.

