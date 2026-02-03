Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. február 3. 12:48 ::

Folytatja magyarellenes gyűlöletkampányát a 2%-os zsidópárt

A Demokratikus Koalíció (DK) rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, mert az ellenzéki párt szeretné megszüntetni a határon túli magyarok szavazati jogát - közölte az ellenzéki párt alelnöke keddi online sajtótájékoztatóján.

Rónai Sándor hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint már közel félmillióan regisztráltak a határon túlról, hogy szavazhassanak az áprilisi parlamenti választáson. A politikus hozzátette, hogy a kutatások alapján ezeknek a választóknak a döntő többsége Fidesz-szavazó, és "ez a félmillió ember a számítások szerint négy extra parlamenti mandátumot jelent majd a Fidesznek".

A rendkívüli parlamenti ülés arról is szól, hogy minden pártnak színt kell vallania a határon túli szavazatok ügyében. Azoknak is, akik az Országgyűlésben vannak, és azoknak is, akik be akarnak kerülni a parlamentbe, sőt "az ország vezetésére vállalkoznak" - jelentette ki a képviselő. Rónai Sándor azt mondta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk véleményét már ismerik, a Tisza Pártét azonban csak Magyar Péter pártelnök "nyilatkozataiból ismerhetjük, aki jobboldali politikusként" többször kiállt a határon túli magyarok szavazati joga mellett.

A DK ezért azt szeretné, ha a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk is nyílt lapokkal játszana - fogalmazott az alelnök.

(MTI)