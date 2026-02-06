Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 6. 22:24 ::

Szép bűnlajstroma van a Fidesz-kedvenc Gáspár családnak

Mint ismert, a cigány szavazatokért a Tiszával ádáz harcot vívó Fidesz Győzike famíliájából erősített. Egész pontosan a cigány „trash celeb” lánya, Gáspár Evelin lett Szijjártó Péter külügyminiszer munkatársa, a kommunikációs stábjában dolgozik. Ezzel kapcsolatban egyik olvasónk hívta fel a figyelmet egy-két dologra.

Levelében egy közösségi médiás tartalomgyártó, „Bözsi néni” egyik friss bejegyzésére reagál. A szóban forgó írás közéleti témát érintett, és a levélíró szerint kritikus hangvételben foglalkozott egy aktuális politikai üggyel, valamint a Gáspár család nevével összefüggésbe hozott eseményekkel.

Tehát „Bözsi néni” szerint a Gáspár Győző és családja által közzétett, pozitív hangvételű videó nem spontán megnyilvánulás, hanem tudatos politikai „kármentés” egy korábbi, vitát kiváltó miniszteri kijelentés után. Úgy látja, a hatalom egy „sikeres roma család” példájával próbálja tompítani a kritikákat, és azt sugallni, hogy nincs rendszerszintű probléma.

Az írás hangsúlyozza, ez nem a Gáspár család ellen szól, hanem azt kifogásolja, hogy egyedi sikertörténetekkel próbálják elfedni a szélesebb társadalmi gondokat. A szerző szerint sokaknak nincs valódi választási lehetőségük a társadalmi körülményeik miatt, ezért a „mindenki a saját sorsát választja” típusú üzenetek félrevezetők. Tehát összességében a bejegyzés azt állítja, hogy a bemutatott pozitív példa inkább kommunikációs eszköz, nem pedig valódi társadalmi felzárkóztatás bizonyítéka.

„Bözsi néni” szövege meglátásom szerint meglehetősen liberális ízűre sikeredett, úgy állítja be, mintha a cigányság felemelkedésének és beilleszkedésének hiánya (ja, már 600 éve...) valami kívülálló okra lenne visszavezethető. Ez tényszerűen nem igaz. Az okok „házon belül” keresendők.

Akárhogy is, érkezett egy informatív és érdekes hozzászólás is, amely azért elég jól kiegészíti a Gáspár család történetét.

Ezek összefoglalva az alábbiak:

Gáspár Evelin 2018-as ügye:

A bíróság közokirat-hamisítás és egyedi azonosítójel meghamisítása miatt bűnösnek mondta ki Gáspár Evelint. Másodfokon két év próbaidőre bocsátották, a döntés akkor még nem volt jogerős.

Korábbi ügyek a család környezetéből:

2009 körül került nyilvánosságra, hogy idősebb Gáspár Győzőhöz köthető Roma Misszió alapítvány jelentős, mintegy 258 millió forintos adótartozást halmozott fel. Korábban, 2007-ben a bíróság pénzbüntetést szabott ki rá adózással kapcsolatos ügyben. A sajtó akkori beszámolói szerint a tartozást később rendezték. A Roma Misszió ellen már 2005-ben is indult végrehajtási eljárás, noha a szervezet korábban nyereséges éveket zárt.

2007-ben a médiában megjelent, hogy Rácz Judit Filoména - a család rokoni köréhez tartozó személy - jelentős adótartozás miatt került a hírekbe.

Gáspár Győző és felesége (2011):

Az ügyészség adócsalás és magánokirat-hamisítás gyanújával emelt vádat. A vád szerint több mint 22 millió forint kár érte a költségvetést az adófizetési kötelezettség kijátszása miatt.

A 2017-es vizsgálat:

A hatóságok azért hallgatták ki Gáspár Győzőt, mert nagyobb összegű készpénzfelvétel történt egy családi érdekeltségű cég számlájáról. Az eljárást 2019-ben megszüntették, mivel nem állapítottak meg bűncselekményt.

A 2020-as ügy:

A vád szerint külföldi cégek nevére vásárolt luxusautókat családtagok használták, és áfafizetési vita merült fel. A felmerült tartozások jelentős részét később befizették.

Gáspár Zsolt korábbi esete:

1995-ben halálos közlekedési baleset miatt börtönbüntetésre ítélték, majd köztársasági elnöki kegyelmet kapott. Egy másik ügyben gyújtogatással kapcsolatban is eljárás indult, amely jogilag bűncselekménynek minősülhet.

C típusú nemzetbiztonsági átvilágítás:

Az ilyen ellenőrzések célja annak vizsgálata, hogy egy személy jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, és megfelel-e az állami vagy gazdasági pozíciók betöltéséhez szükséges biztonsági feltételeknek.

A teljes hozzászólás alább teljes terjedelmében:

