Anyaország :: 2026. február 12. 18:12 ::

Magyar Péter szerint csak annyi látható a Fidesz által "lebegtetett" videón, hogy lefekszik Vogel Evelinnel

Magyar Péter csütörtök délután 16 órakor bejelentést tett a közösségi oldalán a "legújabb kormányzati és titkosszolgálati lejáratóakció kapcsán". A pártelnök elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza egy nyári partit szervezett a támogatóinak, amelyen ő is részt vett. A rendezvény végén megjelent volt barátnője, Vogel Evelin, aki elhívta magával egy szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba.

A pártelnök szerint ekkor már nem álltak élettársi kapcsolatban Vogel Evelinnel. Mint mondta, hajnali öt óra körül érkeztek meg a képeken is látható lakásba, ahol néhány, számára ismeretlen ember tartózkodott. Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Kiemelte, hogy a lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, de ő ezekhez nem nyúlt. A képen látható hálószobában pár perc elteltével bementek az egész ország által megismert szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. Hozzátette, hogy az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagyták el, amikor már rajtuk kívül senki nem tartózkodott ott.

Magyar Péter szerint ezt követően közösen ebédeltek. "Utólag Vogel Evelin mozgásából és egyre fokozódó zsarolásából természetesen egyértelművé vált számomra, hogy egy klasszikus orosz típusú kompromatba sétáltam bele, de mivel semmilyen jogszabálysértő dolgot nem műveltem, tiszta a lelkiismeretem" – fogalmazott.

– Azt természetesen nem tudom, hogy a lakásban illegálisan titkosszolgálati eszközökkel rögzített kép- és hangfelvételeket utólag milyen módon fogják manipulálni. De azt javaslom, hogy lehetőleg a szobában készült teljes felvételt vágatlanul adják le. Ahogy többször elmondtam, soha nem fogyasztottam kábítószert. A korábban elvégzett és nyilvánosságra hozott drogtesztem is negatív lett, és a jövőben is kész vagyok alávetni magam bármilyen tesznek – mondta a videóban.

Magyar arra is kitért, arra nem számított, hogy két felnőtt ember konszenzuális szexuális aktusát felveszik, és a felvételeket nyilvánosságra hozzák. Szerinte azért mostanra időzítették ezt az akciót, mert a Fidesz vezetői pontosan tudják, hogy a jövő héten kezdődő országjárása miatt ezen a héten vannak nála a fiai utoljára a választások napjáig. "Ezt az időszakot akarták tönkretenni, és ezzel is még nagyobb pszichológiai nyomás alá helyezni engem, hogy hibázzak. Nem fognak sikerrel járni" – tette hozzá.

Orbán Viktornak azt üzente, hogy "59 napja van hátra ennek az aljas, korrupt hatalomnak. Ki mint vetett, azonképpen arat. Engem nem fogtok tudni megfélemlíteni vagy zsarolni. Kevés lesz ide az orosz titkosszolgálati segítség és a hamisított videók tömkelege. Kevés lesz a családom tönkretétele. A magyar emberek jelentős többsége átlát az Orbán-kormány hazugságain és embertelenségén. 59 nap és üt az ítélet órája".

A videó végén azt mondta, hogy "azok, akik ebben az aljas bűncselekményben részt vettek a Fidesz, a titkosszolgálat vagy más hatóság részéről, rövidesen mind a magyar büntetés-végrehajtás vendégszeretetét fogják élvezni".

(Index)

Frissítés: Menczer nagyon dolgozik a Tisza-győzelemért

Ha esetleg nem lenne elég kontraproduktív a valószínűleg saját maguk által előidézett helyzet a Fidesznek, a párt főtahója még rá is segít: