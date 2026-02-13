Anyaország, Videók :: 2026. február 13. 09:25 ::

A Tisza és a Fidesz is titkosítja a képviselők kettős állampolgárságait

Az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságainak nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte a Mi Hazánk egy törvényjavaslatban, de az összes többi párt leszavazta. Novák Előd előterjesztőként az izraeli joggyakorlatot pozitív példaként ajánlotta, és számos politikus kiszivárgott kettős állampolgárságát ismertette. A Fidesz szerint semmi sem indokolja az átláthatóságot, a DK pedig a Mi Hazánk listájára kerülésének lehetőségéről érdeklődött, de Apáti István markáns választ adott a többkörös vitában. Kiderült: a Tisza és a Fidesz sem támogatja a képviselők állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát - írják a videók felvezetőjében.

A Fidesznek nyíltan és életvitelszerűen román embere is van: