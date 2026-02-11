Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. február 11. 17:27 ::

A parlamentbe tart a csalásért elítélt fideszes polgármester, román szószóló lehet

Tát Margit korábban felfüggesztett börtönbüntetést kapott, most szinte biztos befutó helyet szerzett az Országgyűlésbe. Bár polgármester nem maradhat, jó fizetése és képviselői juttatásai lesznek.



Tát Margit (Fidesz-KDNP) polgármester beszédet mond a Békés megyei nemzetiségi díjak átadása alkalmából rendezett ünnepségen 2022. december 13-án (fotó: Rosta Tibor / MTI)

A román nemzetiségi lista vezetőjének választották, így a közösség parlamenti szószólói tisztségének várományosa lett Tát Margit, Méhkerék fideszes polgármestere, akit 2022-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt – értesült a 24.hu.

A politikust a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlése január 29-én választotta meg listavezetőnek, amivel a román nemzetiségi szószólói poszt várományosaként az áprilisi országgyűlési választáson befutó helyre került. A tisztséget korábban Kreszta Traján töltötte be, aki tavaly októberben hunyt el.

Tát Margit megválasztása után Facebook-oldalán már tényként közölte, hogy ő lesz a román közösség képviselője. Azt írta:

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a román közösség főjelöltje lehetek Magyarországon az áprilisi választásokon, és lehetőségem van román nemzetiségű választók támogatásával szóvivőként képviselni közösségünket a magyar országgyűlésben.

