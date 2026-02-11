Tát Margit korábban felfüggesztett börtönbüntetést kapott, most szinte biztos befutó helyet szerzett az Országgyűlésbe. Bár polgármester nem maradhat, jó fizetése és képviselői juttatásai lesznek.
Tát Margit (Fidesz-KDNP) polgármester beszédet mond a Békés megyei nemzetiségi díjak átadása alkalmából rendezett ünnepségen 2022. december 13-án (fotó: Rosta Tibor / MTI)
A román nemzetiségi lista vezetőjének választották, így a közösség parlamenti szószólói tisztségének várományosa lett Tát Margit, Méhkerék fideszes polgármestere, akit 2022-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt – értesült a 24.hu.
A politikust a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlése január 29-én választotta meg listavezetőnek, amivel a román nemzetiségi szószólói poszt várományosaként az áprilisi országgyűlési választáson befutó helyre került. A tisztséget korábban Kreszta Traján töltötte be, aki tavaly októberben hunyt el.
Tát Margit megválasztása után Facebook-oldalán már tényként közölte, hogy ő lesz a román közösség képviselője. Azt írta:
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a román közösség főjelöltje lehetek Magyarországon az áprilisi választásokon, és lehetőségem van román nemzetiségű választók támogatásával szóvivőként képviselni közösségünket a magyar országgyűlésben.